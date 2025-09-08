Alcaraz hạnh phúc sau khi vô địch US Open, lên ngôi số một thế giới

Phát biểu trong lễ trao giải, Carlos Alcaraz không giấu được niềm vui: "US Open vẫn luôn là giải đấu cực kỳ quan trọng đối với tôi. Thật tuyệt vời khi tôi được thi đấu tại đây trong 3 tuần qua, đó là niềm vinh dự quá lớn đối với tôi.

Tôi cảm thấy giống như ở nhà, tôi cảm nhận được tình yêu và năng lượng từ người hâm mộ. Đó là lý do tôi cố gắng thi đấu tốt nhất. Tôi làm được là nhờ các bạn, xin chân thành cảm ơn".

Alcaraz trải qua mùa giải 2025 đầy đáng nhớ (Ảnh: ATP).

Đánh giá về Sinner, ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi nói thật là hình như tôi gặp Sinner nhiều hơn cả gia đình của mình. Những gì anh đã làm được trong cả mùa giải năm nay thật sự đáng kinh ngạc.

Jannik đã chơi với đẳng cấp cao nhất trong mọi giải đấu. Đó là thành quả của việc nỗ lực tập luyện hàng ngày. Đội ngũ của anh cũng thật sự tuyệt vời. Xin chúc mừng vì những gì anh đã làm trong suốt 3 tuần qua".

Ở trận chung kết US Open 2025, Carlos Alcaraz đã vượt qua Jannik Sinner với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để đăng quang đầy thuyết phục. Ngôi sao người Tây Ban Nha hoàn thành Grand Slam thứ hai trong năm nay và chính thức vượt Sinner để vươn lên vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Carlos Alcaraz đã gửi lời cảm ơn tới gia đình và đội ngũ của mình: "Tôi thực sự rất may mắn khi có được mọi người ở đây, gia đình và đội ngũ huấn luyện. Đó là lời nói thật lòng. Những gian khổ các bạn đã phải trải qua trong thầm lặng chỉ để giúp tôi chơi tốt hơn.

Tôi thật sự rất tự hào khi được ở bên mọi người. Mọi thành quả tôi đạt được đều có sự nỗ lực của các bạn ở trong đó. Các bạn cũng là nguồn động lực để tôi chiến đấu hết mình và giành được các danh hiệu".

Mùa giải 2025 chứng kiến sự thống trị của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Alcaraz vô địch Roland Garros, US Open còn Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon. Hai tay vợt này gặp nhau 3/4 trận chung kết, riêng Sinner hiện diện ở cả 4 trận chung kết Grand Slam năm nay.