Chanathip nói điều bất ngờ về siêu phẩm từ giữa sân vào lưới CAHN

Trong trận mở màn cúp C1 Đông Nam Á, Pathum United đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước CLB Công an Hà Nội trên sân nhà. Ở trận đấu này, CLB Thái Lan đã bị dẫn trước và thậm chí còn thi đấu thiếu người ở cuối hiệp 1.

Chanathip thực hiện cú dứt điểm từ giữa sân vào lưới CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Siam Sport).

Thế nhưng, Chanathip đã một mình gồng gánh Pathum United khi lập cú đúp giúp đội nhà hoàn tất cú lội ngược dòng trước CLB Công an Hà Nội. Trong đó, tiền vệ này đã thể hiện phẩm chất ngôi sao khi thực hiện siêu phẩm từ giữa sân ở phút 90+7.

“Messi Thái” đã quan sát thấy thủ thành Nguyễn Filip chưa kịp lui về sau khi băng ra xa khung thành phá bóng. Cầu thủ này quyết định thực hiện cú dứt điểm thẳng từ giữa sân, vượt qua tầm với của Nguyễn Filip và bay thẳng vào lưới.

Trên mạng xã hội, Chanathip đã nhận được nhiều lời khen khi thể hiện pha dứt điểm vô cùng đẳng cấp. Khi được hỏi về điều này, ngôi sao sinh năm 1993 trả lời bất ngờ: “Tôi chỉ sút mà không nghĩ nó sẽ vào. Đó là khoảnh khắc may mắn. Nếu không có đồng đội thì tôi không thể làm tốt như vậy.

Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện, các nhân viên và toàn bộ đồng đội. Chúng tôi chỉ thi đấu với 10 người nhưng vẫn tập trung và xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng. Xin cảm ơn tinh thần tuyệt vời của cả đội”.

Trong trận đấu này, Chanathip đã thực hiện kiểu ăn mừng bàn thắng theo phong cách “gọi điện thoại”. Lý giải về hành động này, nhạc trưởng người Thái Lan cho biết: “Tôi muốn gọi điện cho mẹ mình. Thực ra, tôi đã nghĩ ra kịch bản ấy từ trước trận. Nếu ghi bàn thì tôi sẽ gọi điện cho mẹ mình. Thật may mắn là tôi có thể làm được điều đó”.

Niềm vui của các cầu thủ Pathum United sau chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Pathum).

Đáng chú ý, ở lượt trận thứ hai, Pathum United sẽ đối đầu với Buriram United, đội bóng đã loại họ ở bán kết mùa giải trước. Nói về đối thủ này, Chanathip cho biết: “Buriram chắc chắn là đội mạnh. Năm ngoái, chúng tôi đã để thua đối thủ này. Năm nay, chúng tôi muốn đánh bại họ”.

Ở lượt trận thứ hai bảng A, CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu với đối thủ Philippines là Dynamic Herb Cebu. Trong khi đó, Buriram United đụng độ với Pathum United. Những trận đấu này đều diễn ra trong ngày 24/9.