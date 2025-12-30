CLB Công an Hà Nội xác định đối thủ ở vòng loại trực tiếp Cúp châu Á

Kết quả bốc thăm đưa CLB Công an Hà Nội chạm trán Tampines Rovers, đại diện giàu truyền thống của bóng đá Singapore. Đây là đối thủ không xa lạ với đoàn quân HLV Polking.

Ở các cặp đấu còn lại, Al Wasl của UAE đối đầu Al Zawraa SC (Iraq), Al Ahli FC (Qatar) gặp Foolad Sepahan (Iran), trong khi Al Nassr (Saudi Arabia) của Cristiano Ronaldo chạm trán FC Arkadag (Turkmenistan).

Đại diện Australia Macarthur FC gặp Bangkok United, Gamba Osaka gặp Pohang Steelers, Persib Bandung chạm trán Ratchaburi FC, còn Al Hussein (Jordan) tranh vé đi tiếp với Esteghlal FC (Iran).

CLB Công an Hà Nội có nhiều cơ hội tiến xa ở giải châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các đại diện khu vực Tây Á thi đấu từ ngày 10/2 đến 18/2, trong khi các đội thuộc Đông Á ra sân từ ngày 11/2 đến 19/12. Theo lịch thi đấu dự kiến, đoàn quân HLV Alexandre Polking sẽ thi đấu với Tampines Rovers ở hai trận lượt đi và lượt về lần lượt vào ngày 12/2/2026 và 19/2/2026.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, CLB Công an Hà Nội gặp đối thủ vừa sức, nếu so sánh với các cặp đấu còn lại ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội và Tampines Rovers sẽ gặp nhau liên tiếp 3 lần trong vòng 20 ngày ở hai sân chơi khu vực và châu lục năm tới.

Cụ thể, trận đầu tiên diễn ra vào ngày 4/2/2026 trên sân nhà Hàng Đẫy tại cúp CLB Đông Nam Á, có ý nghĩa quan trọng với tấm vé đi tiếp. Ngay sau đó, hai đội gặp nhau ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026.

Trước đó, tại vòng bảng, Tampines Rovers giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng H. Trong khi đó, Công an Hà Nội đứng nhì bảng E, xếp sau Macarthur FC của Australia.

Nếu giành chiến thắng chung cuộc sau hai trận lượt đi và lượt về, CLB Công an Hà Nội vào tứ kết. Vòng tứ kết được tổ chức trong tháng 3, bán kết vào tháng 4, trước khi giải đấu khép lại bằng trận chung kết giữa đại diện khu vực Tây Á và Đông Á vào ngày 16/5/2026.