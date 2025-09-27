Dembele áp đảo Yamal về điểm số ở bình chọn Quả bóng vàng 2025
(Dân trí) - Tạp chí France Football công bố điểm số ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2025. Ousmane Dembele cho thấy sự áp đảo so với Lamine Yâml.
Theo kết quả được tiết lộ ngày 26/9, Dembele giành tổng cộng 1.380 điểm, bỏ xa người về nhì Lamine Yamal (Barca) với 1.059 điểm. Đây cũng là hai cái tên duy nhất vượt mốc 1.000 điểm.
Các vị trí tiếp theo là Vitinha (703 điểm), Mohamed Salah (657 điểm) và Raphinha (620 điểm). Danh sách top 10 khép lại với Achraf Hakimi (484), Kylian Mbappe (378), Cole Palmer (211), Gianluigi Donnarumma (172) và Nuno Mendes (171).
Đáng chú ý, Paris Saint Germain (PSG) có đến 5 cầu thủ trong top 10. Đây là phần thưởng xứng đáng cho PSG, khi họ trải qua mùa giải thuyết phục và điểm nhấn là chức vô địch UEFA Champions League.
Dembele ghi 35 bàn thắng và thực hiện 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp PSG lần đầu tiên nâng cao cúp Champions League và hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử PSG có cầu thủ giành Quả bóng vàng, sau Lionel Messi.
Dù chỉ về nhì ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 ngày 23/9, tuy nhiên Lamine Yamal cũng trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona với hai chức vô địch giải quốc nội. Đáng chú ý, Dembele và Yamal sẽ trực tiếp đối đầu ở vòng bảng Champions League vào tuần tới.
Theo quy định, Quả bóng vàng 2025 được trao bởi một ban giám khảo quốc tế gồm các nhà báo chuyên môn, mỗi quốc gia trong top 100 của FIFA được cử một đại diện. Ba tiêu chí được xem xét theo thứ tự ưu tiên: (1) màn trình diễn cá nhân, tính quyết định và ấn tượng; (2) thành tích tập thể và danh hiệu; (3) phong cách và fair-play.
Mỗi nhà báo chọn 10 cầu thủ theo thứ tự giảm dần về mức độ xứng đáng. 10 cầu thủ được chọn lần lượt nhận 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm. Quả bóng vàng được trao cho cầu thủ có tổng số điểm cao nhất. Trong trường hợp bằng điểm, thứ tự được phân định dựa trên số lần được chọn ở vị trí đầu tiên, sau đó là vị trí thứ hai, thứ ba và tiếp tục như vậy.