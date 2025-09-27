Dembele áp đảo Yamal về điểm số ở bình chọn Quả bóng vàng 2025

Theo kết quả được tiết lộ ngày 26/9, Dembele giành tổng cộng 1.380 điểm, bỏ xa người về nhì Lamine Yamal (Barca) với 1.059 điểm. Đây cũng là hai cái tên duy nhất vượt mốc 1.000 điểm.

Các vị trí tiếp theo là Vitinha (703 điểm), Mohamed Salah (657 điểm) và Raphinha (620 điểm). Danh sách top 10 khép lại với Achraf Hakimi (484), Kylian Mbappe (378), Cole Palmer (211), Gianluigi Donnarumma (172) và Nuno Mendes (171).

Kết quả điểm số bình chọn Quả bóng vàng 2025 (Ảnh: AS).

Đáng chú ý, Paris Saint Germain (PSG) có đến 5 cầu thủ trong top 10. Đây là phần thưởng xứng đáng cho PSG, khi họ trải qua mùa giải thuyết phục và điểm nhấn là chức vô địch UEFA Champions League.

Dembele ghi 35 bàn thắng và thực hiện 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp PSG lần đầu tiên nâng cao cúp Champions League và hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử PSG có cầu thủ giành Quả bóng vàng, sau Lionel Messi.

Dù chỉ về nhì ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 ngày 23/9, tuy nhiên Lamine Yamal cũng trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona với hai chức vô địch giải quốc nội. Đáng chú ý, Dembele và Yamal sẽ trực tiếp đối đầu ở vòng bảng Champions League vào tuần tới.