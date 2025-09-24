Lamine Yamal tuyên bố bất ngờ khi mất giải Quả bóng vàng

Yamal đã chuẩn bị rất kỹ cho màn ăn mừng nếu giành Quả bóng vàng 2025. Cầu thủ này đã đưa 20 người thân sang Paris và sẵn sàng cho màn ăn mừng tại đây. Tuy nhiên, Yamal lại không thể giành được danh hiệu này. Thay vào đó, Dembele mới là người được xướng tên ở giải thưởng Quả bóng vàng.

Yamal hạnh phúc với giải thưởng Kopa Trophy và lên tiếng chúc mừng Dembele (Ảnh: Getty).

Yamal chỉ được an ủi khi giành giải Kopa Trophy (cầu thủ U21 xuất sắc nhất). Anh đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng này trong hai năm liên tiếp.

Đêm qua, Yamal đã bày tỏ quan điểm liên quan tới giải thưởng Quả bóng vàng. Cầu thủ này chia sẻ trên mạng xã hội: “Kế hoạch của Chúa luôn hoàn hảo, bạn phải leo từng bậc để đến được đỉnh cao. Hạnh phúc với lần thứ hai đoạt Kopa Trophy và chúc mừng Dembele với danh hiệu cùng mùa giải tuyệt vời của anh ấy”.

Động thái trên cho thấy sự điềm tĩnh tới kinh ngạc của Yamal, vượt xa rất nhiều so với tuổi 18. Trước đó, sau khi giành giải Kopa Trophy, tiền đạo trẻ này đã chia sẻ: “Tôi không biết mình đã sẵn sàng cho danh hiệu lớn chưa. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào lần sau”.

Trong khi đó, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, cho biết: “Danh hiệu Kopa Trophy thứ hai của Lamine thực sự đáng kinh ngạc. Chưa ai làm được điều này. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ giành Quả bóng vàng trong tương lai. Trong khán phòng, có nhiều người hô “Ousmane” nhưng chúng tôi hô “Lamine”. Tôi chắc chắn điều này sẽ tiếp thêm động lực cho cậu bé cố gắng”.

Yamal quyết tâm giành Quả bóng vàng trong tương lai (Ảnh: Getty).

Sau 55 trận đấu trên mọi đấu trường cho Barcelona ở mùa giải trước, Yamal đã ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần. Nhờ đó, Los Blaugrana đã giành cú ăn ba ở giải quốc nội là La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp Tây Ban Nha. Yamal cũng cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành ngôi á quân ở Nations League.

Hiện tại, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất giành giải Quả bóng vàng thuộc về cựu danh thủ Ronaldo người Brazil khi 21 tuổi 3 tháng. Yamal vẫn còn rất nhiều cơ hội phá kỷ lục này.