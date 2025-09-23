Mbappe lên tiếng khi Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025
(Dân trí) - Tiền đạo Kylian Mbappe đã lên tiếng chúc mừng người đồng hương Ousmane Dembele nhận danh hiệu danh giá Quả bóng vàng 2025.
"Thật xúc động, người anh em của tôi. Cậu xứng đáng với điều đó gấp ngàn lần", Mbappe bày tỏ trên Instagram cá nhân có hơn 126 triệu người theo dõi để chúc mừng người đồng đội ở đội tuyển Pháp, Ousmane Dembele nhận danh hiệu danh giá trong lễ vinh danh do tạp chí Pháp France Football tổ chức sáng 23/9 tại Paris (Pháp).
Mbappe nằm trong số các thành viên của Real Madrid không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 sau khi đội bóng Hoàng gia tiếp tục tẩy chay sự kiện này do Vinicius "hụt" Quả bóng vàng vào năm ngoái. Tiền đạo người Pháp cũng nằm trong danh sách đề cử 30 ứng viên Quả bóng vàng năm nay, đứng ở vị trí thứ 7.
Dù vậy Mbappe vẫn theo dõi và nhanh chóng chúc mừng người đồng hương Dembele về danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ bóng đá nào cũng mơ ước. Thông điệp này đã tạo ra phản ứng rộng rãi từ người hâm mộ và giới truyền thông, không chỉ vì sự chân thành mà còn vì nó làm nổi bật sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai ngôi sao, mang đến cho giải thưởng của Dembele một giá trị biểu tượng đặc biệt.
Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã vượt qua ngôi sao đang lên Lamine Yamal trong một buổi lễ tôn vinh cả những đóng góp cá nhân lẫn vai trò lãnh đạo tại PSG.
Dembele có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng và kiến tạo 16 lần sau 53 trận ra sân cho PSG. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu Cúp Pháp, Siêu Cúp châu Âu.
Dembele đã trở thành cầu thủ PSG thứ hai giành được Quả bóng vàng sau Lionel Messi (người đã 8 lần giành được danh hiệu cá nhân gần nhất) trong thời gian thi đấu tại thủ đô nước Pháp vào năm 2021.
Anh là cầu thủ người Pháp thứ 6 nhận được giải thưởng này, sau Michel Platini (1983, 1984 và 1985), Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) và Karim Benzema (2022).
Những danh hiệu được trao ở Gala Quả bóng vàng 2025
Quả bóng vàng: Ousmane Dembele (PSG, nam) và Aitana Bonmati (Barcelona, nữ)
Cúp Kopa (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất): Lamine Yamal (Barcelona, nam) và Vicky Lopez (Barcelona, nữ).
Cúp Yashin (Thủ môn hay nhất): Donnarumma (Man City, nam) và Hannah Hampton (tuyển Anh, nữ).
Cúp Gerd Muller (Vua phá lưới CLB/ĐTQG): Gyokeres (Sporting Lisbon/Arsenal, nam) và Pajor (Barcelona, nữ).
Cúp Johan Cruyff (HLV xuất sắc nhất CLB/ĐTQG): Luis Enrique (PSG, nam) và Sarina Wiegman (tuyển Anh, nữ).
CLB của năm: Paris Saint Germain (nam) và Arsenal (nữ).
Giải Socrates (tôn vinh các hành động xã hội, nhân văn): Quỹ mang tên con gái HLV Luis Enrique.
Giải thưởng Quả bóng vàng là giải thưởng uy tín được France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Cho tới thời điểm này, đây vẫn là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong làng túc cầu.
Hệ thống bình chọn dựa trên ba yếu tố: Thành tích cá nhân, thành tích của đội bóng và sự nghiệp. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao bình chọn cho giải thưởng nam và 50 nhà báo bình chọn cho giải thưởng nữ với 10 đề cử hàng đầu cho mỗi hạng mục.
Mỗi vị trí trong top 10 sẽ nhận được một số điểm nhất định, tương ứng với thứ hạng: 15 điểm vị trí số một, 12 điểm vị trí thứ hai, 10 điểm vị trí thứ ba và giảm dần đến 1 điểm cho vị trí thứ 10.