Mbappe lên tiếng khi Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025

Toàn cảnh lễ trao giải Quả bóng vàng 2025

"Thật xúc động, người anh em của tôi. Cậu xứng đáng với điều đó gấp ngàn lần", Mbappe bày tỏ trên Instagram cá nhân có hơn 126 triệu người theo dõi để chúc mừng người đồng đội ở đội tuyển Pháp, Ousmane Dembele nhận danh hiệu danh giá trong lễ vinh danh do tạp chí Pháp France Football tổ chức sáng 23/9 tại Paris (Pháp).

Thông điệp của Mbappe gửi tới Dembele khi tiền đạo PSG nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2025 (Ảnh: X).

Mbappe nằm trong số các thành viên của Real Madrid không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 sau khi đội bóng Hoàng gia tiếp tục tẩy chay sự kiện này do Vinicius "hụt" Quả bóng vàng vào năm ngoái. Tiền đạo người Pháp cũng nằm trong danh sách đề cử 30 ứng viên Quả bóng vàng năm nay, đứng ở vị trí thứ 7.

Dù vậy Mbappe vẫn theo dõi và nhanh chóng chúc mừng người đồng hương Dembele về danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ bóng đá nào cũng mơ ước. Thông điệp này đã tạo ra phản ứng rộng rãi từ người hâm mộ và giới truyền thông, không chỉ vì sự chân thành mà còn vì nó làm nổi bật sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai ngôi sao, mang đến cho giải thưởng của Dembele một giá trị biểu tượng đặc biệt.

Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã vượt qua ngôi sao đang lên Lamine Yamal trong một buổi lễ tôn vinh cả những đóng góp cá nhân lẫn vai trò lãnh đạo tại PSG.

Dembele đã có mùa giải bùng nổ, đặc biệt ghi 8 bàn thắng để giúp PSG lần đầu tiên vô địch Champions League (Ảnh: Getty).

Dembele có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng và kiến tạo 16 lần sau 53 trận ra sân cho PSG. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu Cúp Pháp, Siêu Cúp châu Âu.

Dembele đã trở thành cầu thủ PSG thứ hai giành được Quả bóng vàng sau Lionel Messi (người đã 8 lần giành được danh hiệu cá nhân gần nhất) trong thời gian thi đấu tại thủ đô nước Pháp vào năm 2021.

Anh là cầu thủ người Pháp thứ 6 nhận được giải thưởng này, sau Michel Platini (1983, 1984 và 1985), Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) và Karim Benzema (2022).