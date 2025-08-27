Đập tan nghi ngờ chấn thương, Sinner thắng nhanh tại US Open

Jannik Sinner đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu US Open một cách đầy thuyết phục, dập tắt mọi nghi ngờ về khả năng trở thành người đầu tiên làm được điều này kể từ Roger Federer năm 2008. Rạng sáng 27/8, nhà đương kim vô địch đã dễ dàng vượt qua tay vợt người Séc Vit Kopriva với tỷ số áp đảo 6-1, 6-1, 6-2 để ghi tên mình vào vòng hai.

Sinner đã phải bỏ cuộc ở trận chung kết Cincinnati trước Carlos Alcaraz vào tuần trước, anh đã thể hiện một phong độ sung mãn trong trận đấu kéo dài 1 giờ 38 phút. Hạt giống số 1 di chuyển linh hoạt và tung ra những cú đánh chính xác, khiến Kopriva gặp khó khăn trong việc đối phó với lối chơi tấn công của tay vợt người Ý trên sân Arthur Ashe. Đây cũng là lần đầu tiên hai tay vợt này đối đầu nhau.

"Tôi cảm thấy thể lực của mình rất tốt. Tôi đã có vài ngày tập luyện hiệu quả, đặc biệt là những ngày gần đây. Tôi cảm thấy thể lực của mình đang ở trạng thái tốt. Trận đấu vòng một cũng rất tốt, nên tôi rất vui", Sinner chia sẻ sau trận đấu. "

Tay vợt người Ý đã giành chiến thắng tại ba giải đấu lớn trên sân cứng gần đây nhất (Australian Open 2024, 2025 và US Open 2024), anh sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ năm và thứ ba trong mùa giải khi đối đầu với Alexei Popyrin. Tay vợt người Úc đã đánh bại Emil Ruusuvuori với tỷ số 6-3, 6-4, 7-6(3).

Chiến thắng này cũng giúp Sinner tiếp tục bám đuổi Alcaraz trong cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới. Nếu Alcaraz vào cùng vòng với Sinner hoặc vượt qua đối thủ tại New York, anh sẽ trở lại vị trí số 1 lần đầu tiên kể từ ngày 10/9 năm 2023. Sinner cũng cần phải lọt vào ít nhất vòng ba để duy trì cơ hội.

Ở các diễn biến khác, hạt giống số 10 Lorenzo Musetti đã có màn lội ngược dòng ấn tượng 6-7(3), 6-3, 6-4, 6-4 trước Giovanni Mpetshi Perricard. Đây là chiến thắng thứ hai của Musetti kể từ trận bán kết Roland Garros vào tháng 6. Tay vợt người Ý sẽ đối đầu với Quentin Halys hoặc David Goffin ở vòng hai.

Denis Shapovalov cũng giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại nhà vô địch Winston-Salem Marton Fucsovics với tỷ số 6-4, 6-4, 6-0. Hạt giống số 27 người Canada từng lọt vào tứ kết tại New York năm 2020 và đã giành được hai danh hiệu trong năm nay. Alexander Bublik cũng có chiến thắng khi vượt qua cựu vô địch Marin Cilic với tỷ số 6-4, 6-1, 6-4.