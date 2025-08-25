Medvedev kích động khán giả, đập nát vợt sau khi bị loại sớm tại US Open

Mùa giải Grand Slam 2025 của Daniil Medvedev đã khép lại trong thất vọng tột cùng, khi cựu số 1 thế giới chỉ giành được vỏn vẹn một chiến thắng tại các giải đấu lớn. Trận thua Benjamin Bonzi với tỷ số 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 tại US Open vào sáng 25/8 đã đặt dấu chấm hết cho một năm thi đấu đầy biến động của tay vợt người Nga.

Sau khi giành chiến thắng kịch tính ở set thứ ba trong bối cảnh hỗn loạn, Medvedev đã hai lần để mất break ở set quyết định. Ngay sau khi bắt tay đối thủ, anh ngồi thẫn thờ trên ghế và sau đó đập nát chiếc vợt cầm trên tay, một hành động thể hiện sự thất vọng tột độ. Medvedev rời sân mà chẳng còn chiếc vợt nào khi anh đã tung cả 6 chiếc vợt trong túi lên khán đài để tặng khán giả.

Medvedev thất vọng tột độ khi để thua ở vòng đầu tiên của US Open (Ảnh: Getty).

Mặc dù có những pha cứu bóng ngoạn mục và những cú đánh xuất sắc, Medvedev vẫn mắc tới 64 lỗi tự đánh hỏng trên sân Louis Armstrong. Đây là chiến thắng Grand Slam thứ hai liên tiếp của Bonzi trước Medvedev, sau khi tay vợt người Pháp cũng đánh bại anh tại Wimbledon hồi cuối tháng 6.

Hành trình Grand Slam 2025 của Medvedev bắt đầu bằng một chiến thắng đầy khó khăn trước Kasidit Samrej (hạng 418 thế giới) tại Australian Open, nơi anh phải lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai set. Tuy nhiên, sau đó anh đã để thua Learner Tien ở vòng hai tại Melbourne, gục ngã trước Cameron Norrie tại Roland Garros, và hai lần thất bại trước Bonzi tại Wimbledon và US Open.

“Tôi đang chơi tệ, và thậm chí còn tệ hơn ở những thời điểm quan trọng. Mọi thứ: giao bóng, trả giao bóng, vô lê, bất cứ điều gì. Tôi cần chơi tốt hơn, và tôi sẽ cố gắng làm điều đó vào năm sau”, Medvedev thừa nhận về mùa giải Grand Slam của mình.

Sự hỗn loạn trên sân Louis Armstrong bắt đầu khi một nhiếp ảnh gia chạy vào sân trong lúc Bonzi giao bóng hỏng ở điểm quyết định ở game 10 của set thứ ba. Trọng tài Greg Allensworth đã cho tay vợt người Pháp giao bóng lại, khiến Medvedev phản đối kịch liệt và kích động đám đông hò reo. Tiếng ồn kéo dài khoảng 5 phút và sau đó hai tay vợt mới có thể tiếp tục thi đấu.

Medvedev tranh cãi với trọng tài tại US Open (Ảnh: Getty).

Khi trận đấu tiếp tục, một lỗi của Bonzi đã khiến đám đông bùng nổ. Medvedev sau đó giành được break-point để cân bằng tỷ số 5-5, anh làm biểu tượng trái tim bằng tay để cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Tay vợt người Nga tiếp tục hành động này sau khi giành chiến thắng trong loạt tie-break.

Medvedev bứt phá mạnh mẽ ở set thứ tư và giành break ngay ở game đầu tiên của set thứ năm. Tuy nhiên, anh đã ngay lập tức để mất break. Anh cũng trả lại một break giúp đối phương quân bình tỷ số 3-3. Mặc dù giao bóng dưới sức vì chấn thương chân, Bonzi đã cứu 5 break-point để giữ vững tỷ số 4-3 và ngay sau đó đã bẻ break của Medvedev ở game cuối cùng, mang về chiến thắng kịch tính cho tân huấn luyện viên Nicolas Mahut.

“Đây là một chiến thắng rất quan trọng, đây là Grand Slam đầu tiên của tôi với Nico, tuần đầu tiên chúng tôi sát cánh bên nhau. Tôi đã dốc toàn lực trên sân và hôm nay tôi đã giành chiến thắng. Tôi rất tự hào về bản thân, về kịch bản của trận đấu. Trận đấu này thật điên rồ. Đối với tôi, đây giống như chiến thắng tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Thật đặc biệt khi được làm điều đó ở đây”, Bonzi chia sẻ sau trận đấu.

Ngoài các giải đấu lớn, Medvedev đã có một số thành công trong năm 2025, khi lọt vào bán kết ATP Masters 1000 tại Indian Wells và trận chung kết ATP 500 tại Halle. Tuy nhiên, màn trình diễn thảm họa của tay vợt 29 tuổi tại Grand Slam cho thấy sự sa sút đáng kể của một tay vợt vốn luôn là một trong những người có thành tích ổn định nhất trong những năm gần đây: Medvedev đã lọt vào ít nhất một trận chung kết Grand Slam mỗi năm từ năm 2021 đến 2024.