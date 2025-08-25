Hai tay vợt Đông Nam Á cùng tạo "địa chấn" tại US Opem

Alexandra Eala đã ghi tên mình vào lịch sử quần vợt Philippines khi trở thành tay vợt đầu tiên của quốc gia này trong Kỷ nguyên Mở giành chiến thắng tại vòng đấu chính của một giải Grand Slam.

Trong một trận đấu kéo dài 2 giờ 36 phút, Eala đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn 5-1 ở set cuối cùng. Cô đã buộc hạt giống số 14 Clara Tauson phải bước vào loạt tie-break set ba và cần đến 5 match-point để giành chiến thắng chung cuộc 6-3, 2-6, 7-6(11).

Eala bật khóc sau khi giành chiến thắng vòng một tại US Open (Ảnh: Getty).

“Tôi vô cùng tự hào khi là người Philippines. Tuy nhiên, tôi không có giải đấu nào ở quê nhà, nên việc có thể có cộng đồng khán giả ở US Open, tôi vô cùng biết ơn vì họ đã cho tôi cảm giác như đang ở nhà", Eala chia sẻ sau trận đấu, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng ngay từ set đầu tiên. Sau khi đổi điểm trong bốn game đầu, Eala đã bẻ giao bóng của Tauson để vươn lên dẫn trước 3-2. Đáng chú ý, tay vợt người Đan Mạch đã phàn nàn với trọng tài chính về tiếng ồn của đám đông, khiến khán giả phải nhận cảnh báo. Khi Eala nới rộng khoảng cách lên 5-3, trọng tài chính một lần nữa phải yêu cầu người hâm mộ giữ im lặng.

Eala kết thúc set đầu tiên, nhưng Tauson nhanh chóng giành lại thế trận ở set thứ hai, bẻ giao bóng ba lần để đưa trận đấu vào set quyết định.

Tauson tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng khi dẫn trước 5-1 ở set thứ ba. Tuy nhiên, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông, Eala đã vùng lên mạnh mẽ. Cô bẻ giao bóng của Tauson hai lần để quân bình tỷ số 5-5.

Ở tuổi 20, Alexandra Eala tạo nên trang sử mới cho quần vợt Philippines tại Grand Slam (Ảnh: Getty).

Mặc dù thất vọng, Tauson vẫn cứu được một match-point để buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break. Cô đã lội ngược dòng từ tỷ số 8-4 và cứu thêm ba match-point nữa, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn Eala giành chiến thắng lịch sử (13-11).

"Tôi luôn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử. Trận đấu này là một trận đấu đáng nhớ, đối với tôi", Eala nói.

Đây không phải là khoảnh khắc lịch sử đầu tiên của Eala tại New York. Năm 2022, cô đã trở thành tay vợt Philippines đầu tiên giành danh hiệu đơn nữ Grand Slam trẻ, vô địch US Open sau khi đánh bại Mirra Andreeva 6-4, 6-0 ở tứ kết, Victoria Mboko 6-1, 7-6(5) ở bán kết và Lucie Havlickova 6-2, 6-4 ở chung kết. Hiện tại, Eala đang tập trung vào mục tiêu lọt vào vòng 2 của giải Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Janice Tjen đã giành chiến thắng tại vòng một US Open (Ảnh: Getty).

Ngoài Eala, khu vực Đông Nam Á còn có thêm một tay vợt gây chấn động lớn tại US Open. Đó là tay vợt hạng 149 thế giới Janice Tjen, tay vợt 23 tuổi người Indonesia đã tạo nên trang sử mới cho quần vợt xứ vạn đảo khi đánh bại hạt giống số 24 người Nga Veronika Kudermetova 6-4, 4-6, 6-4. Sau 22 năm, quần vợt xứ vạn đảo mới có một tay vợt giành chiến thắng ở vòng đấu chính tại giải Grand Slam.