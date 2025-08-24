US Open 2025: Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tiếp tục thống trị?

Trong hai mùa giải qua, cặp đôi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã thống trị quần vợt nam, những trận đấu mùa hè hoành tráng của họ định hình phong cách, kỹ năng và tinh thần của Tour.

Sau khi chưa từng đối đầu trong một trận chung kết lớn (ATP Masters 1000 trở lên) cho đến tháng 5, hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới đã chạm trán nhau bốn lần chỉ trong bốn tháng. Họ chia sẻ danh hiệu Grand Slam với chiến thắng của Sinner (24 tuổi) tại Wimbledon và Alcaraz (22 tuổi) tại Roland Garros, mang về cho anh danh hiệu lớn thứ năm trong sự nghiệp.

Sinner và Alcaraz đang thống trị Grand Slam trong hai mùa giải gần đây (Ảnh: Getty).

Bộ đôi này bước vào US Open 2025, khởi tranh tại Queens, New York vào hôm nay (24/8), với tư cách là những ứng cử viên hàng đầu. Sinner vẫn đang hồi phục sau khi bị cúm khiến anh phải rút lui khỏi chung kết Cincinnati tuần trước, tay vợt người Ý có thể sẽ gặp Alexei Popyrin ở vòng hai và Alexander Bublik ở vòng bốn. Trong khi đó, Alcaraz sẽ mở màn với Reilly Opelka và có khả năng đối đầu Daniil Medvedev ở vòng bốn.

Tuy nhiên, tại US Open, giải Grand Slam cuối cùng trong năm, có thể sẽ là sân khấu cho một thế lực thứ ba trỗi dậy.

Trước khi Sinner và Alcaraz độc chiếm ngôi vị, quần vợt nam từng được định hình bởi "Big Three" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) và đôi khi là "Big Four" với sự góp mặt của Andy Murray. Người hâm mộ được thỏa sức lựa chọn. Roger Federer gây ấn tượng với cú đánh đáng kinh ngạc, Rafael Nadal khiến đối thủ phải chết lặng với những cú xoáy bóng hiểm hóc và Novak Djokovic mang đến tinh thần chiến đấu không giống bất kỳ điều gì mà môn thể thao này từng chứng kiến ​​trước đây. Trong khi đó, Andy Murray, người ba lần vô địch các giải Grand Slam, người đã vào đến tám trận chung kết khác, đã mang đến sự can đảm và bản lĩnh.

Djokovic ở tuổi 38 tuổi, vẫn chứng tỏ đẳng cấp với hai trận bán kết Grand Slam liên tiếp sau chiến thắng trước Alcaraz tại Melbourne Park. Anh cũng bày tỏ mong muốn có một nhân tố thứ ba xuất hiện để tạo thêm chiều sâu cho cuộc cạnh tranh Sinner-Alcaraz.

"Tôi khá đồng cảm với người thứ ba, bởi vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh đó với Federer và Nadal. Tôi muốn thấy một người thứ ba xuất hiện", Djokovic chia sẻ. Khi Djokovic vô địch Australian Open 2008, anh mới ở tuổi 20 tuổi, và khi đó Federer đã có 12 danh hiệu lớn và Nadal đã 3 lần vô địch Roland Garros.

Djokovic vẫn chưa từ bỏ tham vọng giành Grand Slam thứ 25 ở tuổi 38 (Ảnh: Getty).

Liệu Ben Shelton, tay vợt người Mỹ 22 tuổi, người vừa giành chiến thắng tại ATP 1000 ở Toronto và hiện xếp hạng 6 thế giới, có phải là "kẻ phá bĩnh" mà Djokovic mong đợi? Shelton chưa từng ra khỏi nước Mỹ cho đến tháng 1 năm 2023, anh đang tham dự giải major thứ 13 của mình. Trong khi đó, Alcaraz (nhà vô địch US Open 2022) sẽ tham gia vòng đấu chính thứ 19 của giải major, và Sinner sẽ chơi vòng đấu chính thứ 24.

Shelton sẽ mở màn với Ignacio Buse vào hôm nay, mang phong thái tự tin, phóng khoáng của thế hệ Z, đối lập với sự điềm tĩnh của các đối thủ châu Âu. Với chiều cao 1m93, chiếc tai nghe trùm đầu và áo hoodie, anh nổi bật trên sân. Phong cách thi đấu đầy ấn tượng và màn ăn mừng "gọi điện thoại" đã giúp anh trở thành một ngôi sao.

"Tôi là một nghệ sĩ giải trí trong thâm tâm. Tôi sẽ không bao giờ trở thành người có thể làm việc một cách máy móc mà không thay đổi biểu cảm hay thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Tôi chơi tốt hơn khi tôi thể hiện một chút cảm xúc", Shelton nói.

Shelton có thể là một nhân tố gây bất ngờ ở US Open 2025 (Ảnh: Getty).

Shelton bắt đầu mùa giải năm nay ở vị trí số 21, anh đã có một mùa giải Grand Slam ổn định, chỉ chịu thua Sinner hoặc Alcaraz. Tay vợt thuận tay trái này đã thực hiện 513 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp mùa này, giành chiến thắng 87% số game giao bóng và cứu được 68% break-point. Những con số này cạnh tranh sòng phẳng với Sinner (67% break-point được cứu, 86% game giao bóng thắng) và Alcaraz (64% break-point được cứu, 84% game giao bóng thắng).

“Có vẻ như nếu bạn muốn giành được một danh hiệu lớn ngày nay, đó là những người mà bạn phải vượt qua”, Shelton nhận định về việc đối đầu với Sinner và Alcaraz.

Thảm xanh của sân Ashe đang chờ đợi, hứa hẹn hai tuần đầy kịch tính và những bữa tiệc quần vợt sôi động nhất.