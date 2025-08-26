Alcaraz bất ngờ "xuống tóc", khởi đầu nhanh tại US Open

Carlos Alcaraz đã có màn ra mắt ấn tượng tại US Open với kiểu tóc cắt trọc mới, gây sốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trên sân đấu, hạt giống số 2 vẫn giữ vững phong độ, giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu vòng đầu tiên. Tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại đối thủ Reilly Opelka với tỷ số 6-4, 7-5, 6-4, khởi đầu chiến dịch tại Flushing Meadows. Alcaraz đang hướng tới chức vô địch US Open thứ hai và danh hiệu lớn thứ 6 trong sự nghiệp.

“Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn trước một tay vợt xuất sắc. Với cú giao bóng của Reilly, tôi đã không thể đạt được nhịp độ mong muốn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm. Cú trả giao bóng là một trong những điểm sáng nhất của tôi, và tôi đã cố gắng tập trung vào cú giao bóng của mình. Nhìn chung, tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời”, Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng tại vòng 1 US Open (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp Alcaraz tiếp tục cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới. Nếu anh đạt thành tích ngang bằng hoặc tốt hơn Jannik Sinner, Alcaraz sẽ rời New York với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP.

Alcaraz và Sinner có thể sẽ đối đầu trong một trận chung kết kép, với cả cúp US Open và danh hiệu số 1 thế giới đang bị đe dọa. Tuy nhiên, trước mắt Alcaraz sẽ tập trung vào đối thủ vòng hai, tay vợt người Ý Mattia Bellucci, nhằm tránh lặp lại thất bại bất ngờ ở vòng hai năm ngoái trước Botic van de Zandschulp.

Cựu số 17 Opelka đã thể hiện lối chơi táo bạo với những cú giao bóng mạnh mẽ và những cú đánh uy lực, gây khó khăn cho Alcaraz. Tuy nhiên, sự ổn định từ vạch cuối sân đã giúp nhà vô địch năm 2022 chịu đựng áp lực và cuối cùng vượt qua tay vợt người Mỹ cao 1m90. Alcaraz đã tạo ra 11 cơ hội bẻ giao bóng, trong đó có ba lần thành công, kết thúc trận đấu kéo dài 2 giờ 5 phút ngay trước nửa đêm tại New York.

"Tôi cảm thấy như không có gì phụ thuộc vào mình, tất cả đều phụ thuộc vào anh ấy và cách anh ấy giao bóng, cách anh ấy chơi từ vạch cuối sân. Tôi chỉ cần tập trung, trả bóng càng nhiều càng tốt, cố gắng áp sát và giành điểm số mà anh ấy cho phép tôi chơi từ vạch cuối sân. Thật sự rất khó khăn khi phải đối đầu với một người không cho phép bạn chơi theo lối chơi của mình", Alcaraz nói về thử thách khi đối đầu với Opelka.

Alcaraz đang cho thấy sự thích nghi nhanh tại US Open (Ảnh: Getty).

Theo thống kê, Alcaraz đang dẫn đầu mùa giải với 55 trận thắng và 6 danh hiệu. Tuần trước, tay vợt 22 tuổi này đã nâng cao danh hiệu Cincinnati Open đầu tiên của mình.

Ở các trận đấu khác, Casper Ruud, người mà Alcaraz đã đánh bại trong trận chung kết năm 2022, đã giành chiến thắng 6-1, 6-2, 7-6(5) trước Sebastian Ofner. Frances Tiafoe cũng khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 6-3, 7-6(6), 6-3 trước Yoshihito Nishioka. Hạt giống số 9 Karen Khachanov đánh bại Nishesh Basavareddy 6-7(5), 6-3, 7-5, 6-1, và hạt giống số 15 Andrey Rublev vượt qua Dino Prizmic 6-4, 6-4, 6-4.