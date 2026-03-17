Danh sách tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Tiến Linh bị loại, Hoàng Hên góp mặt

Trong danh sách tập trung, hàng loạt gương mặt quen thuộc tiếp tục có được triệu tập, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip; các hậu vệ Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, các tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải, cùng các tiền đạo Tuấn Hải, Xuân Son. Đây đều là những nhân tố đã khẳng định được năng lực và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Điểm nhấn đáng chú ý của đợt hội quân lần này là sự trở lại của bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương và nỗ lực tìm lại phong độ. Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển là vào tháng 6/2023, trong trận giao hữu với Syria, trong khi Đình Trọng đã vắng mặt từ tháng 9/2022, ở trận giao hữu với Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) đã lần đầu tiên được triệu tập kể từ khi nhập tịch thành công vào tháng 10/2025. Hoàng Hên được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và lối chơi phối hợp.

Ở chiều ngược lại, Tiến Linh không có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam. Lý do có thể bởi vì tiền đạo này không có phong độ tốt trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/26 sẽ lên tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19h ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.