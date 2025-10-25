Đánh bại Bublik, Sinner tiến vào bán kết Vienna Open 2025

Jannik Sinner từng để thua Bublik tại Halle Open hồi tháng 6, nhưng ở trận tái đấu tại US Open vào tháng 9, Sinner chỉ để thua ba game trước khi giành chiến thắng áp đảo tại vòng 4. Và ở Vienna Open 2025, tay vợt người Italy tiếp tục thể hiện sự vượt trội.

Ở set 1, Sinner bẻ game 7 của Bublik và giành chiến thắng 6-4. Sang set 2, Sinner bẻ game 5 của Bublik và tiếp tục thắng 6-4. Đánh bại đối thủ người Kazakhstan sau hai set cùng tỷ số 6-4, Sinner tiến vào bán kết Vienna Open và gặp Alex De Minaur.

Sinner không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Alexander Bublik (Ảnh: ATP).

Ở trận tứ kết trước đó, Alex De Minaur đã vượt qua Matteo Berrettini. Ở set 1, tay vợt người Australia giành chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 6-1. Sang set 2, Berrettini gây ra nhiều khó khăn cho De Minaur khi kéo dài đến loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt người Italyi để thua 4-7 trong loạt "đấu súng" và thua chung cuộc 0-2.

Alexander Zverev dễ dàng vào bán kết do Tallon Griekspoor xin bỏ cuộc còn Lorenzo Musetti thắng Corentin Moutet sau hai set với tỷ số 6-3, 6-4. Ở bán kết Vienna Open 2025 diễn ra vào tối nay (25/10), Sinner gặp Alex De Minaur vào 20h còn Zverev chạm trán Musetti lúc 21h30.

Sinner từng đăng quang ở Vienna năm 2023 và hiện sở hữu thành tích 15 thắng, 4 thua tại giải đấu trên đất Áo. Ngôi sao người Italy đang có chuỗi 19 trận thắng liên tiếp trên mặt sân trong nhà.

Ở tứ kết giải ATP 500 Basel Open 2025 diễn ra tại Thụy Sĩ tối 24/10, Ugo Humbert thắng Reilly Opelka 7-6, 6-4, Joao Fonseca vượt qua Denis Shapovalov nhờ đối thủ rút lui khi thua 1-4 ở set 3. Jaume Munar giành quyền đi tiếp nhờ đối thủ Felix Auger Aliassime bỏ cuộc sau khi thua 3-6 ở set 1.

Alejandro Davidovich Fokina thắng Casper Ruud 7-6 ở set 1 và tay vợt người Na Uy xin rút lui vì chấn thương. Vòng bán kết Basel Open 2025 diễn ra vào tối nay (25/10), Joao Fonseca gặp Jaume Munar vào 20h còn Ugo Humbert đối đầu Alejandro Davidovich Fokina lúc 22h.