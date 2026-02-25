Cựu Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Nguyễn Văn Vinh qua đời

Ông Nguyễn Văn Vinh là một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam, ông chơi bóng cùng thời với hàng loạt “cây đại thụ” của bóng đá nước nhà, như các ông Trần Duy Long (cựu HLV đội tuyển Việt Nam, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM), Lê Thế Thọ (cựu Phó chủ tịch VFF)…

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh (trái) qua đời ở tuổi 84 (Ảnh: Q.L).

Giã từ sự nghiệp cầu thủ, ông Nguyễn Văn Vinh từng dẫn dắt các CLB Quân đội (Thể Công Viettel ngày nay), Công nghiệp thực phẩm TPHCM, CLB Công an TPHCM…

Nhưng đỉnh cao của ông Nguyễn Văn Vinh là giai đoạn ông giữ vị trí GĐKT CLB HAGL hồi đầu những năm 2000. Đây là giai đoạn cực thịnh của đội bóng phố núi.

Dưới sự tư vấn của GĐKT Nguyễn Văn Vinh, HAGL đưa về sân Pleiku dàn sao Thái Lan và Việt Nam nổi tiếng khắp Đông Nam Á thời đó, như Kiatisuk, Dusit, Chukiat, Tawan Sripan, Nguyễn Hữu Đang, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng…

HAGL trong giai đoạn ông Nguyễn Văn Vinh giữ vị trí GĐKT giành ngôi vô địch V-League 2003 và 2004. Khi học viện bóng đá danh tiếng HAGL JMG ra đời năm 2007, ông Nguyễn Văn Vinh cũng là một trong những người tâm huyết nhất.

Đến năm 2009, ông Nguyễn Văn Vinh về hưu vì tuổi cao sức yếu. Với khối kiến thức bóng đá đồ sộ của mình, ông Nguyễn Văn Vinh thường đưa ra các ý kiến tham vấn cho bóng đá Việt Nam. Ông là một trong những chuyên gia bóng đá uy tín nhất cả nước suốt nhiều thập kỷ qua.

Sáng nay (25/2), CLB HAGL thông báo vị chuyên gia bóng đá đáng kính này vĩnh viễn ra đi ở tuổi 84. Bóng đá Việt Nam từ nay vĩnh viễn giã biệt một trong những người con ưu tú nhất, uyên bác nhất…