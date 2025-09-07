C.Ronaldo xử phũ với cổ động viên, gây tranh cãi dữ dội

C.Ronaldo có hành động xô đẩy CĐV khi bị tiếp cận chụp ảnh

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter bởi tài khoản Sebas Crackbol, một CĐV đã vượt qua hàng rào an ninh, tiến sát C.Ronaldo tại khách sạn nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân.

Khi người này đưa điện thoại ra để chụp cùng thần tượng, siêu sao số 7 tỏ rõ sự khó chịu và lập tức đẩy anh. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã nhanh chóng can thiệp và đưa fan cuồng rời khỏi khu vực.

C.Ronaldo đẩy ngã một CĐV khi người này cố gắng tiếp cận anh để chụp ảnh (Ảnh cắt từ video).

Hành động của siêu sao 40 tuổi đã tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng Ronaldo cư xử thiếu thân thiện, với bình luận: “Thật đáng xấu hổ” hay “Anh ta đúng là một người khó ưa”.

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực cựu cầu thủ Real Madrid. Một tài khoản viết: “Tôi hoàn toàn đứng về phía C.Ronaldo. Không thể tự tiện xông vào không gian riêng tư của người khác như vậy”. Người khác nhấn mạnh: “Hoàn toàn đồng ý, đừng chạm vào ai khi chưa được phép”.

C.Ronaldo vừa lập cú đúp trong trận đấu với Armenia (Ảnh: ESPN).

Nhiều bình luận khác cũng cho rằng hành động của CĐV là thiếu ý thức, khi không xin phép trước khi chụp ảnh: “CĐV này tự dưng nhảy xổ vào mặt CR7 mà không hỏi han gì, thật sự không thể chấp nhận”.

C.Ronaldo và các đồng đội đang bận chuẩn bị cho trận đấu với Hungary ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu vào lúc 01h45 ngày 10/9. Trong trận đầu tiên, Bồ Đào Nha đã thắng 5-0 trước Armenia trong ngày CR7 đóng góp cú đúp.