Lionel Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo tại vòng loại World Cup

Trận đấu giữa Argentina và Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 vào sáng 5/9 tại sân Monumental (Buenos Aires) là trận đấu chính thức cuối cùng của Messi cho đội tuyển quốc gia trên sân nhà.

Điều đặc biệt là chân sút từng giành 8 Quả bóng vàng FIFA đã lập cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của đội nhà và giúp Argentina tiếp tục xây chắc ngôi đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ, bỏ xa đội nhì bảng là Brazil tới 10 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu.

Messi ăn mừng cùng đồng đội sau khi đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela (Ảnh: Getty).

Cú đúp bàn thắng cũng giúp Messi nâng tổng số bàn thắng của mình ở vòng loại World Cup lên 36 bàn, qua đó chính thức đạt cột mốc ngang bằng với Ronaldo. Tuy nhiên cả Messi và Ronaldo vẫn còn kém Carlos Ruiz (Guatemala), người đang dẫn đầu với 39 bàn.

Với thành tích này, Messi tiếp tục khẳng định vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Argentina với 114 bàn thắng. Trong khi đó, Ronaldo vẫn giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia với 138 pha lập công.

Phát biểu trong trận chia tay đội tuyển Argentina trên sân nhà, Messi đã rơi nước mắt và xúc động chia sẻ: "Được kết thúc như thế này, ở đây, cùng với chính những người dân của mình, là điều tôi hằng mơ ước.

Trong nhiều năm, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm ở Barcelona. Ước mơ của tôi là có được điều đó ở đất nước mình, với chính những người dân của mình.

Tôi sẽ mang theo tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm được, cùng với tập thể đã nỗ lực nhưng không thể giành được danh hiệu. Sau đó, tôi đã có cơ hội, cùng với một số cầu thủ thuộc thế hệ trước. Mọi thứ chúng tôi trải qua đều thật tuyệt vời".