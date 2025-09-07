Ronaldo vượt Messi, sắp xô đổ kỷ lục thế giới ở vòng loại World Cup

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đánh bại Armenia với tỷ số 5-0 để giành ngôi đầu bảng F vòng loại World Cup khu vực châu Âu trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 7/9 (giờ Việt Nam).

Ronaldo ăn mừng bàn thắng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Armenia (Ảnh: Getty).

Thành tích này giúp Ronaldo vượt qua Messi, người hiện có 36 bàn tại vòng loại World Cup mặc dù trước đó siêu sao người Argentina cũng lập cú đúp trong chiến thắng của đội bóng xứ Tango trước Venezuela ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Theo thống kê của Opta, Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại của Carlos Ruiz (Guatemala) đúng 2 bàn, để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup.

Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra khi Lionel Messi sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo vào ngày 10/9 gặp Ecuador và kết thúc hành trình vòng loại World Cup, trong khi Ronaldo vẫn còn 5 trận đấu phía trước cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để xô đổ kỷ lục 39 bàn mà Carlos Ruiz đang nắm giữ.

Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia, khi đã ghi được 138 bàn thắng (kèm 46 pha kiến tạo) sau 222 lần ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha.

"Khả năng ghi bàn của huyền thoại Bồ Đào Nha là không ai sánh kịp , và đó là lý do tại sao anh được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất", tờ Talksport ca ngợi tiền đạo sinh năm 1985 sau chiến thắng của Bồ Đào Nha.