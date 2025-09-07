Ronaldo tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha thắng đậm, tuyển Anh tiếp tục toàn thắng

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 7/9 (Ảnh: UEFA).

Ở trận đấu tại bảng F, dù phải làm khách trên sân Armenia, các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra vượt trội khi nắm thế chủ động. Chỉ mất 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân Roberto Martinez có bàn thắng mở tỉ số.

Joao Cancelo đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tung ra quả tạt chuẩn xác để Joao Felix bật cao đánh đầu cận thành, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Ronaldo đệm bóng cận thành giúp Bồ Đào Nha gia tăng khoảng cách (Ảnh: Getty).

Có được bàn dẫn trước, thế trận trở nên dễ dàng hơn với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Phút 21, đội khách nhân đôi cách biệt, sau pha tạt bóng chuẩn xác của Pedro Neto, Ronaldo băng vào dứt điểm gọn gàng vào góc thấp, nâng tỉ số lên 2-0.

Trước sức ép khủng khiếp, Armenia gặp khó trong việc triển khai tấn công và tiếp tục phải trả giá đắt ở phút 30. Từ một pha phản công sắc bén của Bồ Đào Nha, cú sút của Ronaldo dù bị thủ môn cản phá nhưng Joao Cancelo đã kịp thời có mặt, tung cú dứt điểm chuẩn xác vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha vẫn duy trì thế trận áp đảo và sớm có thêm bàn thắng. Ngay phút 46, Ronaldo tung cú sút xa đầy quyết đoán, bóng đi căng và găm thẳng vào góc phải khung thành nâng tỉ số lên 4-0. Siêu phẩm này giúp CR7 hoàn tất cú đúp đầy ấn tượng.

Joao Felix ăn mừng cú đúp vào lưới Armenia tại vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sức ép liên tục được tạo ra và đến phút 61, Joao Felix tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội khách. Giành 3 điểm trọn vẹn, Bồ Đào Nha tạm thời leo lên ngôi đầu bảng F khi Ireland và Hungary hòa nhau 2-2.

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Tại bảng K, đội tuyển Anh cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi kiểm soát bóng tới 83% thời lượng trận đấu, khiến Andorra gần như không có cơ hội chơi bóng. Ngay từ những phút đầu, Noni Madueke cùng Dan Burn liên tục gây sức ép, buộc hàng thủ Andorra phải gồng mình chống đỡ.

Sức ép khủng khiếp từ đội tuyển Anh đã khiến hậu vệ Christian Garcia của Andorra lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà ở phút 25, đưa "Tam sư" vươn lên dẫn trước.

Ngay sau đó, Eze suýt chút nữa nhân đôi cách biệt với một cú sút nhanh trong vòng cấm, nhưng bóng đã bị phá ra ngay trên vạch vôi một cách đầy ngoạn mục.

Mặc dù hàng thủ của Andorra vẫn kiên cường chống đỡ những đợt tấn công từ "Tam sư", nhưng họ vẫn bất lực trong việc ngăn cản đối thủ ghi thêm bàn thắng. Phút 67, Declan Rice bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Reece James, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh.

Declan Rice ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng 2-0 trước Andorra, đội tuyển Anh vẫn duy trì thành tích toàn thắng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Kết quả này giúp "Tam sư" củng cố vững chắc ngôi đầu bảng K với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận.