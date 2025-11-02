Ronaldo và con trai cùng ghi bàn trong ngày kỷ niệm đặc biệt

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa có màn trình diễn chói sáng, lập cú đúp quan trọng giúp Al Nassr ngược dòng thành công và giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Al Feiha tại vòng 7 Saudi League tối 1/11. Hai pha lập công đẳng cấp này đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lừng lẫy của CR7 lên con số 952.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Al Nassr (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, trước đó không lâu, cậu con trai Cristiano Ronaldo (hay còn gọi là Cristianinho) đã có lần đầu tiên lập công cho U16 Bồ Đào Nha trong cùng ngày.

Cả hai cha con nhà Ronaldo cùng lập công vào đúng ngày kỷ niệm CR7 ghi bàn thắng đầu tiên cho Man Utd vào lưới Portsmouth (1/11/2003). Bàn thắng đó là "phát súng" khởi đầu cho hành trình anh trở thành biểu tượng của sân Old Trafford, với tổng cộng 145 bàn thắng trong hai giai đoạn khoác áo "Quỷ đỏ".

Trở lại trận đấu trên sân Al Awwal Park, Al Nassr bất ngờ để đối thủ vươn lên dẫn trước 1-0 chỉ 13 phút sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 37, từ đường chọc khe thông minh của Kingsley Coman, Ronaldo phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm gọn gàng về góc gần, quân bình tỷ số 1-1 cho Al Nassr.

Trận đấu được đẩy lên cao trào với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Đến tận phút bù giờ thứ 14 của hiệp hai, Al Nassr mới được hưởng quả phạt đền quyết định. Chính Ronaldo đã bước lên chấm 11m và lạnh lùng tung cú sút căng về giữa khung thành, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy nghẹt thở.

Bàn thắng của siêu sao 40 tuổi vừa đủ giúp Al Nassr duy trì mạch thắng ở Saudi Pro League từ đầu mùa lên 7 trận, qua đó giúp đoàn quân HLV Jorge Jesus giữ vững đỉnh bảng, với ba điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai Al Taawoun.

Ronaldo có con trai cả là Cristianinho, sinh năm 2010 tại San Diego (Mỹ), hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr. Cũng trong ngày 1/11, Cristianinho đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Wales tại giải giao hữu ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cristianinho trong màu áo đội tuyển U16 Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Video ghi lại bàn thắng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và Ronaldo lập tức chia sẻ lại trên trang cá nhân kèm ba biểu tượng lửa thể hiện niềm tự hào.

Cũng vào ngày 1/11 cách đây cách đây 22 năm, Ronaldo đã khởi đầu hành trình huyền thoại của mình bằng pha lập công đầu tiên cho Man Utd, sau khi chuyển đến từ Sporting Lisbon.

Ngay trong mùa giải ra mắt, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 4 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo. Dù sau đó chia tay để đến Real Madrid năm 2009, CR7 vẫn kịp ghi 118 bàn thắng trong giai đoạn đầu khoác áo Man Utd.

Khi trở lại Old Trafford vào năm 2021, anh ghi thêm 27 bàn nữa, nâng tổng số lên 145 bàn, chính thức trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử "Quỷ đỏ".

Ronaldo (trái) và con trai ghi bàn cùng ngày 1/11/2025 (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và cậu con trai Cristianinho đang từng bước khẳng định tài năng trong màu áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha, người hâm mộ toàn cầu đang hy vọng được chứng kiến cha con nhà Ronaldo cùng khoác áo đội tuyển quốc gia tại đấu trường World Cup.