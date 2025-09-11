Buổi Gala tại trụ sở Liga Portugal ở Porto đã quy tụ nhiều thế hệ cầu thủ, HLV và nhà quản lý, không chỉ để tôn vinh thành tựu mùa giải 2024/25 mà còn để tri ân những đóng góp bền bỉ cho bóng đá Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo nhận giải cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Ảnh: Liga Portugal).

Đáng chú ý, trong lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh C.Ronaldo ở giải “Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại). Ban tổ chức ca ngợi siêu sao 40 tuổi là “biểu tượng không thể thay thế của bóng đá và là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới”, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng vượt thời gian của anh với môn thể thao vua.

C.Ronlado hiện ở Saudi Arabia tập trung cùng CLB Al Nassr. Anh không thể tới tham dự buổi lễ. Do đó, cầu thủ này đã gửi lời cảm ơn qua video: “Xin cảm ơn tất cả đồng đội, những người đã cùng tôi giành được danh hiệu cao quý này. Tôi cũng biết ơn các HLV và tất cả những ai đã đồng hành giúp tôi không ngừng hoàn thiện bản thân”.

Liga Portugal khẳng định, sự chuyên nghiệp, tinh thần cạnh tranh và khát khao chiến thắng đã nhào nặn nên “con quái vật” C.Ronaldo, người để lại di sản vượt ra ngoài thống kê thuần túy. CR7 hiện đã ghi 943 bàn thắng trong sự nghiệp, giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Dù vậy, trong cuộc tranh luận bất tận về danh hiệu “cầu thủ vĩ đại nhất”, CR7 vẫn thường được so sánh với đại kình địch Lionel Messi.

Gala Liga Portugal năm nay cũng ghi dấu nhiều khoảnh khắc ý nghĩa. Liên đoàn đã tưởng niệm cố Chủ tịch FC Porto và cựu lãnh đạo Liga, ông Jorge Nuno Pinto da Costa, với phần thưởng được con trai Alexandre Pinto da Costa thay mặt nhận.

Ở hạng mục Trách nhiệm xã hội, Quỹ Benfica được xướng tên. Trong khi đó, cựu trung vệ Pepe cũng nhận giải thưởng danh giá từ Liga Portugal.

C.Ronaldo bền bỉ cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha dù 40 tuổi (Ảnh: Getty).

HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Roberto Martínez, được trao Giải thưởng Uy tín. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ niềm tự hào khi trở thành HLV ngoại quốc đầu tiên mang về danh hiệu quốc tế cho Bồ Đào Nha, đồng thời dành lời tri ân xúc động đến tiền đạo Diogo Jota, người qua đời vì tai nạn giao thông hồi tháng 7: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì ước mơ còn dang dở của Diogo, cho tất cả người dân Bồ Đào Nha và cho tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha”

Giải Thành tựu thể thao được trao cho ba cầu thủ Nuno Mendes, Vitinha, João Neves và Gonçalo Ramos, cùng Giám đốc thể thao Luís Campos, những gương mặt làm việc ở PSG.

Ở hạng mục Hall of Fame, hai cựu tuyển thủ Nani và Ricardo Quaresma được vinh danh, như những biểu tượng của thế hệ vàng từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.