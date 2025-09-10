Ronaldo tỏa sáng cùng Bồ Đào Nha, tuyển Anh và Pháp giành 3 điểm

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 10/9 (Ảnh: UEFA).

Rạng sáng 10/9, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đã chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng từ các đội bóng lớn. Dù phải làm khách trên sân của Hungary, Bồ Đào Nha vẫn nhanh chóng chiếm thế thượng phong sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến ở phút 21 khi đội chủ nhà lại là những người có bàn thắng để vươn lên dẫn trước nhờ công của Barnabas Varga.

Các cầu thủ Bồ đào Nha ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Getty).

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, Bồ Đào Nha ngay lập tức có câu trả lời ở phút 36 khi Joao Cancelo đã có pha kiến tạo để Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha đã tìm thấy cơ hội để vượt lên dẫn trước khi trọng tài xác định Loic Nego của Hungary đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cristiano Ronaldo là người lãnh trách nhiệm thực hiện quả phạt đền. Với một cú sút quyết đoán, CR7 đã giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 2-1 ở phút 58.

Tuy nhiên, thế cân bằng nhanh chóng được tái thiếp lập bởi sự đáp trả mạnh mẽ của các cầu thủ Hungary. Phút 84, Barnabas Varga lại là người san bằng tỷ số 2-2.

Tưởng chừng đội khách sẽ đánh mất tinh thần sau bàn thua nhưng chỉ 2 phút sau, Joao Cancelo đã làm bùng nổ bầu không khí bằng một cú sút tuyệt đẹp trong vòng cấm, đem về chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha đánh bại Hungary trong trận cầu 5 bàn (Ảnh: Getty).

Giành 3 điểm quan trọng, Ronaldo cùng đồng đội củng cố vị trí của mình trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng Fvòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Trên sân của Serbia, đội tuyển Anh cũng cho thấy được bản lình thực sự khi giành chiến thắng 5 sao. Lần lượt Harry Kane, Noni Madueke tỏa sáng giúp “Tam sư” vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Ezri Konsa tiếp tục gieo sầu lên hàng thủ của đội chủ nhà bằng pha đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Thế trận trở nên ngày càng khó cho Serbia khi Nikola Milenkovic bị truất quyền thi đấu ở phút 72 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với đối phương.

Tận dụng lợi thế, tuyển Anh tràn lên tấn công và có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Marc Guehi và Marcus Rashford lần lượt ở phút 75 và 90+3. Với chiến thắng 5-0, “Tam sư” tiếp tục dẫn đầu bảng K và củng cố cơ hội giành vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Tuyển Ảnh thắng dễ dàng 5-0 trên sân Serbia (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, đội tuyển Pháp dù được thi đấu trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Didier Deschamps lại gặp khó trước một Iceland bị đánh giá thấp hơn. Cả 2 bên nhập cuộc đầy hứng khởi nhưng các cầu thủ đội khách lại là những người có được niềm vui dẫn trước nhờ bàn thắng của Andri Gudjohnsen ở phút 21.

Phải đến phút 44, từ tình huống sai lầm của hàng phòng ngự Iceland. Đội tuyển Pháp được hưởng phạt đền và Mbappe đã bình tĩnh sút tung lưới thủ thành Elias Rafn Olafsson gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo tinh tế để Barcola ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Pháp. Kịch tính được đẩy cao khi Tchouameni nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 67, khiến đội chủ nhà rơi vào thế thiếu người.

Tận dụng lợi thế Icelad dồn toàn lực tấn công, gây ra nhiều sóng gió trước khung thành đội tuyển Pháp. Trước sức ép như vũ bão của đối thủ, lưới của thủ môn Mike Maignan đã rung lên ở phút 87 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng bởi Gudjohnsen đã phạm lỗi với Konate trước khi đưa bóng vào lưới.

Mbappe tỏa sáng giúp tuyển Pháp đánh bại Iceland (Ảnh: Getty).

Thời gian còn lại là không đủ để Iceland tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại 1-2 trước tuyển Pháp. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã vươn lên dẫn đầu bảng D với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Iceland tụt xuống vị trí thứ hai với 3 điểm.