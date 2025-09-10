Cristiano Ronaldo sắp xô đổ kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 10/9 (Ảnh: UEFA).

Thành tích ấn tượng này được xác lập sau chiến thắng 3-2 trước Hungary của đội tuyển Bồ Đào Nha tại bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Phút 55, Barnabas Varga cản bóng bằng tay và bị trọng tài Erik Lambrechts thổi phạt đền. Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha thể hiện sự quyết đoán bằng cú sút chìm vào góc bên trái, nâng tỷ số lên 2-1.

Ronaldo thực hiện màn ăn mừng xoay người trên không quen thuộc sau khi ghi bàn đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước (Ảnh: Getty).

Đây là bàn thắng thứ 39 của Ronaldo ở các vòng loại World Cup, cân bằng kỷ lục của cựu tiền đạo người Guatemala, Carlos Ruiz. Tuy nhiên, Ronaldo hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục nêu trên bởi tuyển Bồ Đào Nha còn 4 trận chưa đá tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đứng thứ 2 ở danh sách này là Lionel Messi của Argentina với 36 bàn sau 72 trận, tiếp theo là Ali Daei của Iran với 35 bàn sau 51 trận.

Bàn thắng vào lưới Hungary một lần nữa khẳng định đẳng cấp của Ronaldo dù đã bước sang tuổi 40. Đây là trận thứ năm liên tiếp anh ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Trước đó, CR7 lập công ở lượt về tứ kết, bán kết và chung kết UEFA Nations League, rồi lập cú đúp vào lưới Armenia ở lượt đầu vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026.

Hiện tại, Ronaldo đã ghi 943 bàn trong sự nghiệp. Cầu thủ sinh năm 1985 vẫn đang kiên trì theo đuổi mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng.

Nhờ phong độ bùng nổ của Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha đã xuất sắc giành trọn 6 điểm tuyệt đối, vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Bồ Đào Nha sẽ có hai trận đấu quan trọng nữa vào tháng 10 gặp Ireland và Hungary. Trước khi trở lại các trận đấu quốc tế, Ronaldo sẽ quay trở về CLB Al Nassr để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới tại Saudi Pro League.