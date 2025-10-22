Erling Haaland san bằng kỷ lục siêu hạng của C.Ronaldo

Đêm qua, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân của Villarreal ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League. Trong đó, Haaland tiếp tục gây ấn tượng khi đóng góp bàn thắng mở tỷ số. Bàn còn lại của Man “xanh” được thực hiện bởi Bernardo Silva.

Haaland thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong thời gian qua (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, Haaland đã ghi bàn thắng thứ 24 cho Man City ở mùa giải này. Đây là trận thứ 4 liên tiếp ngôi sao người Na Uy “nổ súng” ở Champions League. Tính riêng trong màu áo Man City, Haaland đã ghi bàn ở 9 trận liên tiếp, chỉ còn kém một trận để san bằng kỷ lục cá nhân về chuỗi ghi bàn dài nhất dưới thời Pep Guardiola (10 trận, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10/2022).

Nếu tính cả đội tuyển quốc gia, cầu thủ 25 tuổi này đã ghi bàn trong 12 trận liên tiếp, ngang bằng kỷ lục mà C.Ronaldo từng thiết lập khi còn khoác áo Real Madrid năm 2018.

Mùa giải của Haaland bắt đầu bằng cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh nhưng sau đó, anh tịt ngòi trong trận thua Tottenham ngay sau đó. Kể từ thời điểm ấy, tiền đạo người Na Uy như biến thành “cơn lốc hủy diệt”, ghi tới 22 bàn trong 12 trận kế tiếp.

Chuỗi phong độ thăng hoa của Haaland khởi đầu với bàn thắng vào lưới Brighton, rồi bùng nổ khi ghi 6 bàn cho tuyển Na Uy trong hai trận quốc tế vào tháng 9.

Haaland cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 12 trận liên tiếp của C.Ronaldo (Ảnh: Goal).

Tiền đạo sinh năm 2000 tiếp tục khiến người hâm mộ kinh ngạc với cú đúp trong trận derby Manchester với Man Utd, rồi lần lượt “gieo sầu” cho Arsenal, Burnley, Brentford và Everton. Trên đấu trường quốc tế, Haaland còn lập hat-trick vào lưới Israel vào tháng 10.

Tại đấu trường Champions League, Haaland đã ghi 4 bàn thắng trong ba trận đấu với Napoli, Monaco và Villarreal.

Chia sẻ với đài Sky Sports sau trận đấu với Brentford vào ngày 5/10, Haaland tiết lộ bí quyết đằng sau phong độ xuất sắc của mình: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này. Mọi thứ bắt đầu từ sự chuẩn bị, không chỉ thể chất mà cả tinh thần. Từ ngày lên chức cha, tôi đã tách tâm trí mình khỏi bóng đá nhiều hơn. Khi về nhà, tôi không còn nghĩ ngợi gì về các trận đấu, chỉ thư giãn hoàn toàn.

Trước đây, tôi hay suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Giờ thì khác, tôi bình tĩnh hơn, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tôi phải gửi lời cảm ơn tới con trai mình vì điều đó”.