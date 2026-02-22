Cristiano Ronaldo lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 41

Al Nassr có thời cơ lớn vươn lên ngôi đầu bảng giải Saudi Pro League sau khi Al Hilal bị cầm hòa bởi Al Ittihad. Và Ronaldo đã có ngày thi đấu xuất sắc với cú đúp bàn thắng (lần lượt ở phút 13 và phút 79) để giúp đội nhà lên đỉnh bảng.

Đáng chú ý, hai bàn thắng vào lưới Al Hazem cũng là bàn thắng thứ 500 và 501 của Ronaldo kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha bước sang tuổi 30. Đây là một kỷ lục thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc, điều mà hiếm có cầu thủ chuyên nghiệp nào duy trì được ở độ tuổi này qua đó củng cố thêm vị thế của anh như một trong những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Ronaldo ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới Al Hazem (Ảnh: Getty).

Kể từ khi bước sang tuổi 30 vào tháng 2/2015, Ronaldo tiếp tục chứng tỏ khả năng vượt trội so với tuổi tác, duy trì hiệu suất ghi bàn phi thường ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Những bàn thắng của anh đến từ các giải đấu hàng đầu, các giải đấu châu Âu và cho đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha, thể hiện sự ổn định và bền bỉ của anh ở đỉnh cao của bóng đá.

Đáng chú ý, cú đúp của Ronaldo vào lưới Al Hazem đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh lên 964, giúp CR7 tiến gần hơn cột mốc 1.000 bàn thắng đáng mơ ước.

"Thành tích này cho thấy sự tận tâm của Ronaldo đối với thể lực, kỹ thuật và sự sắc bén trước khung thành. Rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá có thể duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng như vậy khi đã ngoài 30 tuổi.

Việc Ronaldo ghi được hơn 500 bàn thắng sau khi bước sang tuổi 30 càng khẳng định lý do tại sao anh vẫn là một nhân vật thống trị trong bóng đá thế giới, tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ và các cầu thủ trẻ trên toàn cầu", tờ Punching nhấn mạnh kỷ lục của Ronaldo.

Trong khi đó, chiến thắng trước Al Hazem giúp Al Nassr chính thức trở lại vị trí dẫn đầu giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Cuộc đua vô địch vẫn rất căng thẳng khi Al Nassr chỉ hơn Al Hilal một điểm, nhưng đội bóng của Ronaldo đang có lợi thế về phong độ và sự ổn định.