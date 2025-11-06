Cristiano Ronaldo hé lộ thời điểm chia tay bóng đá

Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử với 952 pha lập công cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, tiết lộ rằng anh đã chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ từ nhiều năm trước. “Sớm thôi”, Ronaldo trả lời ngắn gọn khi được hỏi về thời điểm treo giày trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan mới đây. “Tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn”, anh nói thêm.

Ronaldo có thể giải nghệ trong màu áo Al Nassr (Ảnh Getty).

Tiền đạo 40 tuổi của Al Nassr cho biết anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn hậu sự nghiệp từ khi còn ở đỉnh cao phong độ. “Tôi đã sẵn sàng từ năm 25, 26, 27 tuổi. Tôi biết áp lực sẽ luôn tồn tại, nhưng tôi đã học cách đối mặt với nó. Không gì có thể so sánh với cảm giác ghi bàn, nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc”, CR7 chia sẻ.

Sau gần hai thập kỷ chinh phục mọi đỉnh cao, Ronaldo khẳng định anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. “Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình và nuôi dạy con cái”, anh nói.

Ronaldo vẫn đang góp sức cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Khả năng giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm tới gần như nằm trong tầm tay của “Selecao châu Âu”. Tuy nhiên, việc Ronaldo có góp mặt ở vòng chung kết hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đây, siêu sao 40 tuổi từng thừa nhận giành được cúp vàng thế giới là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng giờ đây anh cho biết điều đó không còn là khát khao cháy bỏng của mình nữa.

Dù đã rời Man Utd trong những tranh cãi cách đây ba năm, Ronaldo thừa nhận anh vẫn luôn quan tâm đến đội bóng cũ, nơi đã góp phần làm nên tên tuổi của anh trên bản đồ bóng đá thế giới. Mùa giải trước, Man Utd trải qua một năm đáng quên khi chỉ xếp thứ 15 tại Premier League, thành tích tệ nhất kể từ mùa 1973-74.

“Tôi rất buồn, vì đó là một trong những câu lạc bộ quan trọng nhất thế giới và vẫn luôn ở trong tim tôi. Nhưng họ không có một cơ cấu tốt. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi vì tiềm năng của CLB là vô cùng to lớn”, Ronaldo chia sẻ.

Theo CR7, vấn đề của “Quỷ đỏ” không chỉ đến từ huấn luyện viên hay cầu thủ, mà là hệ thống quản lý chung của câu lạc bộ. “Họ đang đi sai hướng. Lỗi không chỉ thuộc về huấn luyện viên hay các cầu thủ. Ruben Amorim đã làm hết sức mình, nhưng phép màu thì không tồn tại”, anh nhấn mạnh.