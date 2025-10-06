Cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh thoát chết khi siêu xe bị đâm nát bét

Chiếc Lamborghini Urus trị giá khoảng 270.000 bảng Anh của Elia được cho là đã va chạm với hai xe khác vào khoảng 21h45 tối ngày 4/10 (theo giờ địa phương). Theo thông tin từ cảnh sát, không có ai bị thương nghiêm trọng trong vụ việc, tuy nhiên hai tài xế đã bị đưa về đồn để phục vụ công tác điều tra. Elia đã bị tạm giữ cùng một người khác để thẩm vấn.

Siêu xe Lamborghini Urus của Elia bị đâm nát bét (Ảnh: Regio).

Phát biểu với kênh truyền hình địa phương Omroep West sau sự cố, Elia chia sẻ rằng tai nạn xảy ra khi anh đang điều khiển xe qua một đoạn đường thường rất vắng vào buổi tối. Cựu tiền vệ người Hà Lan cho biết: “Bất ngờ tôi thấy các xe phía trước phanh gấp và dừng lại. Tôi cũng cố phanh, nhưng xe bị trượt”.

Anh cho biết thêm: “Tôi đã kể lại toàn bộ sự việc với cảnh sát và sau đó được về nhà”.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng cảnh sát đang tiến hành các xét nghiệm đối với các tài xế liên quan để xác định liệu rượu bia có phải là yếu tố dẫn đến vụ va chạm hay không. Danh tính và kết quả điều tra hiện vẫn chưa được công bố.

Eljero Elia từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cho Southampton (Ảnh: Getty).

Eljero Elia từng khoác áo Southampton theo dạng cho mượn vào năm 2015, ra sân 17 lần và ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh không kích hoạt điều khoản mua đứt và anh trở lại Bremen. Trong sự nghiệp, Elia từng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như Juventus, Feyenoord, FC Twente và ADO Den Haag.

Bên cạnh đó, Elia có 30 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan và từng ghi bàn trong các trận gặp Scotland và Hungary. Elia tuyên bố giải nghệ vào năm 2022 sau khi dính chấn thương dây chằng mắt cá nghiêm trọng.

Ngoài sân cỏ, Elia hiện đang sống cùng vợ, Sanne Elia, chủ sở hữu chuỗi spa chăm sóc da đầu Heavenly Beauty. Cặp đôi có ba người con chung là Heavenly, Seal và Eljero Dream.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.