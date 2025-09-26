Nhà vô địch marathon qua đời thương tâm ở tuổi 30

Theo thông tin từ ban tổ chức giải Stockholm Marathon, VĐV Shewarge Alene cảm thấy không khỏe trong một buổi tập luyện tại Ethiopia và được đưa khẩn cấp đến bệnh viện khu vực Addis Ababa. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không thể cứu sống nữ VĐV.

VĐV điền kinh Shewarge Alene qua đời ở tuổi 30 (Ảnh: Getty).

Thông cáo của ban tổ chức viết: “Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi nhận được tin về sự ra đi của Shewarge Alene, nhà vô địch Stockholm Marathon 2025. Cô ra đi khi mới 30 tuổi. Xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và những người thân yêu của cô”.

Alene từng thi đấu 27 giải marathon trong sự nghiệp, trong đó cô đã chiến thắng tới 12 lần. Cột mốc lớn nhất của cô đến hồi tháng 5 khi cán đích Stockholm Marathon với thành tích 2 giờ 30 phút 38 giây. Ba tháng trước đó, Alene cũng lập kỷ lục cá nhân với thời gian 2 giờ 29 phút 34 giây.

Trước khi tỏa sáng ở Thụy Điển, Alene từng giành hai Huy chương vàng tại Mexico City Marathon và được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của marathon Ethiopia. Dù sinh sống tại Mexico trong những năm gần đây, cô vẫn thường trở về quê nhà để tập luyện.

Shewarge Alene đột ngột qua đời, không lâu sau khi cô vừa giành chiến thắng ở giải Stockholm Marathon (Ảnh: Getty).

Đồng đội và bạn bè mô tả Alene là “một người bạn hào phóng, một VĐV kiên định, luôn truyền cảm hứng cho những người xung quanh”. Một HLV tại Ethiopia chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ mất đi một VĐV tài năng mà còn là tấm gương lớn cho nhiều VĐV trẻ trong nước.”

Sự nghiệp của Alene có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Một trong số đó diễn ra vào năm 2010. Cô đã lập kỷ lục đường chạy Mount Washington Road Race, dù phải mượn giày ngay trước giờ xuất phát.

Hiện nguyên nhân cái chết của Shewarge Alene vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với cộng đồng điền kinh quốc tế, sự ra đi đột ngột của cô là một mất mát lớn, khép lại hành trình còn dang dở của một tài năng đang độ chín trong sự nghiệp.