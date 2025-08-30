Cố gắng kháng cáo, Đại kiện tướng cờ vua quốc tế bị phạt nặng thêm

Quyết định tước danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế của Kirill Shevchenko, được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đưa ra hôm qua (29/8).

Kirill Shevchenko bị cấm thi đấu 3 năm (Ảnh: Getty).

Theo giải thích của FIDE, họ ra quyết định với Kirill Shevchenko, sau khi phát hiện những bằng chứng cho thấy anh sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh, tại giải cờ vua đồng đội ở Tây Ban Nha (Kirill Shevchenko đầu quân cho một CLB của xứ sở đấu bò).

Sự việc xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái. Ban đầu, án cấm thi đấu dành cho Kirill Shevchenko chỉ kéo dài hai năm. FIDE ban đầu cũng không tước danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế của kỳ thủ này, họ chỉ hủy toàn bộ các kết quả có liên quan đến kỳ thủ người Ukraine ở giải đấu nói trên.

Tuy nhiên, sau đó, Kirill Shevchenko kháng cáo, đòi FIDE giảm án phạt và bồi thường phí thuê luật sư của anh.

Cùng lúc đó, Ủy ban Fair-play của FIDE cũng kháng cáo, cho rằng án phạt cấm thi đấu hai năm dành cho Kirill Shevchenko quá nhẹ.

Cho đến hôm qua, phiên phúc thẩm của FIDE đưa ra phán quyết mới, tăng án phạt cấm thi đấu dành cho Kirill Shevchenko từ hai năm lên thành 3 năm. Đồng thời, Kirill Shevchenko sẽ bị tước danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế.

Kirill Shevchenko sinh năm 2002, anh từng xếp hạng 75 thế giới. Phán quyết mới đây của FIDE cũng đồng nghĩa với việc phải 3 năm nữa, kỳ thủ này mới được thi đấu trở lại, đồng thời anh phải tích lũy hệ số Elo lại từ đầu.