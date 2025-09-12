CLB TPHCM thắng Đồng Tháp ở trận mở màn Cúp Quốc gia

Lịch thi đấu vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-206 Ngày 12/9 CLB TPHCM - Đồng Tháp: 1-0 Ngày 13/9 16h00, Long An - Quy Nhơn United 18h00, Phú Thọ - Ninh Bình 18h00, Thanh Hóa - HAGL Ngày 14/9 16h00, Đội Đại học Văn Hiến - Bắc Ninh 18h00, Hà Tĩnh - Quảng Ninh 18h00, SHB Đà Nẵng - Thanh niên TPHCM 19h15, Đồng Nai - CLB Becamex TPHCM 19h15, Thể Công Viettel - Hà Nội FC

Trận đấu đầu tiên của vòng một Cúp Quốc gia diễn ta chiều nay trên sân Bà Rịa, giữa đội chủ nhà TPHCM và đội khách Đồng Tháp. Cả hai đội này đều đang thi đấu ở giải hạng dưới.

CLB TPHCM (áo đỏ) vượt qua vòng một Cúp Quốc gia (Ảnh: HCMC FC).

Trận đấu diễn ra với tốc độ không cao. Mãi đến phút 60, bàn thắng đầu tiên của trận đấu này mới xuất hiện. Tác giả của bàn thắng là Đoàn Hải Quân bên phía CLB TPHCM.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận cầu này, giúp CLB TPHCM có chiến thắng sát nút 1-0 trước CLB bóng đá Đồng Tháp. Chiến thắng này đưa đội bóng của TPHCM lọt vào vòng tiếp theo.

Ngoài cặp đấu giữa CLB TPHCM và Đồng Tháp, vòng 1 LPBS Cúp quốc gia 2025-2026 còn 8 cặp đấu nữa, sẽ diễn ra trong những ngày cuối tuần này.

Những đội bóng thuộc V-League tham dự vòng một có Ninh Bình, Thanh Hóa, HAGL, Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, CLB Becamex TPHCM, Thể Công Viettel và Hà Nội FC.

Trong số này, hai đội rất mạnh Thể Công Viettel và Hà Nội FC sẽ chạm trán nhau ngay vòng một, diễn ra tối 14/9, tại Hà Nội. Đấy cũng là trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở vòng 1 Cúp Quốc gia.