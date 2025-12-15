CLB Thái Lan từ chối sang Campuchia thi đấu, chấp nhận bị xử thua

Hôm nay (15/12), CLB Bangkok United vừa thông báo cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về quyết định không sang Campuchia thi đấu trận gặp Svay Rieng ở cúp C1 Đông Nam Á (dự kiến diễn ra vào ngày 29/1/2026). Lý do mà phía CLB Thái Lan đưa ra là lo ngại vấn đề an ninh.

CLB Bangkok United từ chối di chuyển sang Campuchia thi đấu với Svay Rieng ở cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Bangkok United).

CLB Bangkok United đã đề nghị AFF xem xét lại địa điểm thi đấu, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an ninh cần được đặt lên hàng đầu. Theo một vài nguồn tin, AFF có thể dời trận đấu sang địa điểm trung lập tại Việt Nam hoặc Lào.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá Đông Nam Á vẫn còn phải chờ phản ứng của Svay Rieng, đội đáng ra có lợi thế sân nhà. Nếu thi đấu trên sân trung lập, Svay Rieng sẽ mất lợi thế sân nhà và phải chịu thêm chi phí phát sinh (phí tổ chức trận đấu, phí di chuyển, ăn ở cho toàn đội). Điều đó khiến cho tình hình trở nên phức tạp.

Bất chấp điều đó, CLB Bangkok United đã đưa ra thông điệp cứng rắn. Họ sẽ không làm khách trên sân của Svay Rieng. Trong trường hợp AFF không tìm được giải pháp phù hợp, CLB Thái Lan chấp nhận bị xử thua hoặc chịu án phạt.

Trước đó, đoàn thể thao Campuchia cũng rút khỏi toàn bộ các môn thi đấu ở SEA Games theo yêu cầu của gia đình các vận động viên vì lo ngại vấn đề an ninh.