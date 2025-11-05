Nhập tịch cầu thủ sai, nhiều đội tuyển từng thất bại khi kháng cáo lên CAS

7 cầu thủ nhập tịch Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt theo Điều 22 luật FIFA, về tội làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo.

Từng người trong số họ bị cấm thi đấu một năm, bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Bóng đá Malaysia có nhiều bài học để tham khảo, trước khi đưa vụ việc lên CAS (Ảnh: VFF).

FAM và 7 cầu thủ có liên quan dự định đưa vấn đề lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Họ không phải là những người đầu tiên đối diện với sự việc tương tự. Đồng thời, trước họ, đã có tiền lệ nhiều đội tuyển thất bại ở CAS, liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đúng quy định.

Năm 2016, đội tuyển Bolivia sử dụng cầu thủ nhập tịch Nelson Cabrera không đúng quy định. Cầu thủ này sinh ở Paraguay, chưa đủ thời gian cư trú (từ 5 năm liên tục trở lên) tại Paraguay.

Đấy là lý do mà FIFA xử đội tuyển Bolivia thua ở hai trận có sự góp mặt của cầu thủ này tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, cùng với tỷ số 0-3 trước các đội tuyển Chile và Peru. Đội tuyển Bolivia sau đó kiện FIFA lên CAS, nhưng thất bại.

Trước đó một năm, đội tuyển U23 New Zealand gặp tình trạng tương tự. Họ bị đội tuyển U23 Vanuatu kiện vì sử dụng một cầu thủ nhập tịch không hợp lệ tại giải vô địch U23 châu Đại Dương.

Cầu thủ đó là Deklan Wynne, anh này sinh ở Nam Phi và chưa đủ 5 năm cư trú tại New Zealand theo luật FIFA. Deklan Wynne cũng không chứng minh được nguồn gốc New Zealand của mình, thông qua hồ sơ gốc.

Đội trưởng Emilio Nsue từng khiến đội tuyển Guinea Xích Đạo bị FIFA xử thua, vì anh chưa đủ tư cách khoác áo đội bóng châu Phi này hồi năm ngoái (Ảnh: Getty).

FIFA sau đó tước chiến thắng 2-0 của U23 New Zealand trước U23 Vanuatu, bị xử thua 0-3 trong trận đấu này. Đồng thời, U23 New Zealand bị loại khỏi giải U23 châu Đại Dương năm đó. Liên đoàn Bóng đá New Zealand đưa vấn đề lên CAS, nhưng bất thành.

Gần đây nhất, tháng 11/2024, FIFA xử thua đội tuyển Guinea Xích Đạo hai trận trước các đội Namibia và Liberia, với cùng tỷ số 0-3. Lý do là vì đội tuyển Guinea Xích Đạo sử dụng đội trưởng Emilio Nsue không đúng quy định.

Emilio Nsue không chứng minh được nguồn gốc Guinea của mình, cũng chưa đủ 5 năm cư trú liên tục ở Guinea Xích Đạo. Mãi đến năm 2025, cầu thủ này mới đủ điều kiện 5 năm cư trú theo quy định của FIFA. Đấy cũng là chính là lý do mà đội tuyển Guinea Xích Đạo không thể thắng FIFA tại CAS.

Chính vì thế, trong trường hợp của bóng đá Malaysia, nếu họ không có hồ sơ nào đủ sức thuyết phục hơn so với những hồ sơ về cầu thủ nhập tịch Malaysia mà FIFA đang có, FAM và 7 cầu thủ có liên quan khó thắng FIFA tại CAS.

Năm 2016, từng có trường hợp đội tuyển Timor Leste sử dụng đến 12 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ không đúng, bị FIFA xử thua đến 29 trận, bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2019. Năm đó, Timor Leste không kháng cáo, cũng không kiện lên CAS.

Khi đó, bóng đá Timor Leste hiểu rằng có kháng cáo và có kiện lên CAS cũng vô ích, chỉ tốn thêm thời gian, tốn công sức và tốn tiền.