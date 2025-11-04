Hà Nội FC đánh bại CLB PVF-CAND, HAGL thua đáng tiếc CLB Hà Tĩnh

Trước đội bóng yếu hơn là PVF-CAND, Hà Nội FC không mấy khó khăn để chiếm ưu thế. Bóng mới lăn 20 phút, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà.

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (trái) thi đấu xuất sắc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong pha bóng này, lão tướng Văn Quyết chuyền bóng cho Fernando. Sau đó, Fernando làm tường cho Daniel Passira, trước khi Daniel Passira đệm bóng cận thành, ghi bàn giúp cho Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng nói trên, Hà Nội FC vẫn liên tục tấn công. Phút 38, Fernando đi bóng và chuyền bóng cho Đỗ Hoàng Hên, để rồi cầu thủ nhập tịch này sút bóng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

CLB PVF-CAND (áo vàng) không thể có điểm trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sang hiệp hai, Hà Nội FC có tiếp bàn thắng thứ ba ở phút 52. Trong pha bóng này, Đỗ Hoàng Hên đi bóng từ cánh trái vào khu vực trung lộ, trước khi anh sút bóng đẹp mắt, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng của HLV Harry Kewell.

Chưa dừng lại tại đây, ở phút 78, Phạm Tuấn Hải ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội FC. Đây là trận thắng thứ hai của HLV người Australia Harry Kewell, kể từ khi ông dẫn dắt nhà cựu vô địch V-League.

HLV Harry Kewell có chiến thắng thứ hai tại V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở một cặp đấu khác diễn ra tối nay (4/11) ở vòng 10 LPBank V-League 2025-2026, HAGL thất bại đáng tiếc 0-1 trước Hà Tĩnh. Người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà trong trận đấu này là tiền đạo ngoại Atshimene, khi anh sút thành công quả phạt đền ở phút 82.

Thua trận này, HAGL chỉ mới có 7 điểm sau 9 trận đấu (HAGL thi đấu ít hơn các đội khác một trận). Nguy cơ rớt hạng vẫn hiển hiện với đội bóng phố núi.