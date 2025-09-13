Hoàng Anh Gia Lai và CLB Ninh Bình vượt qua vòng 1 Cúp quốc gia

Lịch thi đấu vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-2026 Ngày 12/9 CLB TPHCM - Đồng Tháp: 1-0 Ngày 13/9 Long An - Quy Nhơn United: 1-1 (đá luân lưu: 3-1) Phú Thọ - Ninh Bình: 2-4 Thanh Hóa – HAGL: 0-2 Ngày 14/9 16h00, Đội Đại học Văn Hiến - Bắc Ninh 18h00, Hà Tĩnh - Quảng Ninh 18h00, SHB Đà Nẵng - Thanh niên TPHCM 19h15, Đồng Nai - CLB Becamex TPHCM 19h15, Thể Công Viettel - Hà Nội FC

Dù phải thi đấu trên sân của CLB Phú Thọ, nhưng Ninh Bình tỏ ra mạnh hơn hẳn so với đội chủ nhà thuộc giải hạng dưới.

Bóng mới lăn có 8 phút, CLB bóng đá Ninh Bình đã dẫn trước đến hai bàn, đều thực hiện bởi Lê Hoài Đức.

HAGL vượt qua vòng một Cúp quốc gia (Ảnh: HAGL FC).

Sau bàn thắng, CLB Ninh Bình thi đấu khá nhàn nhã. Tuy nhiên, sự chủ quan của đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư khiến cho họ cũng có phen giật mình, khi đội Phú Thọ sau đó ghi hai bàn liên tục.

Cả hai bàn thắng này của đội chủ nhà đều được ghi do công của Trọng Bảo ở các phút 20 và 48, qua đó Phú Thọ san bằng tỷ số 2-2.

Dù sao thì đẳng cấp cao hơn vẫn giúp cho Ninh Bình có kết quả tốt trong trận đấu này. Ở các phút 65 và 87, Geovane Magno và Hoàng Đức lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho Ninh Bình.

Cùng có chiến thắng ở vòng một Cúp quốc gia, trong loạt trận diễn ra chiều nay là HAGL. Đội bóng phố núi thắng CLB Thanh Hóa 2-0. Những người ghi bàn cho HAGL là Trần Gia Bảo ở phút 60 và Cao Hoàng Minh ở phút 88.

Đội còn lại giành quyền vượt qua vòng 1 LPBS Cúp quốc gia 2025-26 trong buổi chiều tối nay là Long An. CLB này thắng Quy Nhơn United 3-1 trong loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức.