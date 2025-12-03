CLB Công an Hà Nội hòa đáng tiếc Buriram United tại Cúp C1 Đông Nam Á

CLB CAHN có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, trong trận đấu với Buriram United ở Cúp C1 Đông Nam Á. Phút thứ 10, tiền vệ Mauk của đội khách chuyền bóng cho Leo Artur. Để rồi, Leo Artur sút bóng chính xác vào lưới Buriram United, ghi bàn giúp cho CLB CAHN dẫn trước 1-0.

CLB CAHN hòa đáng tiếc với Buriram United (Ảnh: AFF).

Trước khi hiệp một kết thúc chỉ chừng vài phút, CLB CAHN còn nhận được lợi thế rất lớn. Zulj bên phía Buriram United có pha giẫm vào tiền đạo Rogerio Alves rất thô bạo.

Trọng tài Koki Nagamine sau khi xem lại công nghệ VAR, quyết định rút thẻ đỏ đuổi Zulj ra khỏi sân. Từ đây, Buriram chỉ còn chơi với 10 người trong suốt hiệp hai.

Ấy vậy mà trong thế trận thiếu người, Buriram United lại gây áp lực đủ lớn để hàng thủ đội khách mắc sai lầm.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, tiền vệ Mauk bên phía CLB CAHN trong nỗ lực lùi về phòng ngự, để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Trọng tài Koki Nagamine cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, ngoại binh Guilherme Bissoli thực hiện thành công, ghi bàn giúp Buriram United san bằng tỷ số 1-1.

Trận hòa này khiến hai đội níu chân nhau. CLB CAHN có 4 điểm sau 3 trận, đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Buriram United đứng thứ 3, cũng với 4 điểm sau 3 trận. Dẫn đầu bảng A là Tampines Rovers (Singapore), có 6 điểm. Đứng nhì bảng là Selangor (Malaysia), có 5 điểm.