Chuyên gia: "Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thắng Malaysia đậm hơn"

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam đã có lần thứ hai đánh bại tuyển Malaysia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình tối 19/8, ông đánh giá như thế nào về chiến thắng này?

- Tôi cho rằng tuyển Việt Nam cho thấy sự vượt trội rất nhiều so với Malaysia. Ở hiệp 1, tuyển Việt Nam không kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ nhưng là đội bóng thể hiện đẳng cấp hơn, chơi đường nét và tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Tôi chỉ tiếc là các cầu thủ chúng ta khá phung phí trước khung thành đối thủ, nhưng cũng phải dành lời khen cho thủ thành Azri Ghani khi anh ta chơi quá xuất sắc ở trận đấu này, nếu không tỷ số có thể đậm hơn rất nhiều.

Tiền đạo Xuân Son tạo ra khác biệt khi lập cú đúp bàn thắng khi vào sân trong hiệp 2 (Ảnh: Mạnh Quân).

Những pha bỏ lỡ của tuyển Việt Nam trong hiệp 1 khiến tôi và mọi người đều có cảm giác cần phải có Xuân Son trên hàng công và điều đó đã được thể hiện khi anh ấy ghi hai bàn khi vào sân trong hiệp 2. Nhưng thực tế Xuân Son chỉ vào sân và tận hưởng thành quả sau hiệp đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã quần thảo cho đối thủ quá mệt rồi.

Về tổng thể, chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết là vừa đủ, nằm trong sự tính toán của HLV Kim Sang Sik để dưỡng sức cho trận chung kết lượt đi vào ngày 22/8 tới đây. Chúng ta chỉ có 3 ngày chuẩn bị, đá xong trận này có thể đã phải bay sang Thái Lan ngay nên việc dưỡng sức là điều rất cần thiết với đội tuyển Việt Nam.

Như ông nhận định thì tuyển Việt Nam vẫn cần sự có mặt của Xuân Son trên sân, vậy những giá trị của cầu thủ Brazil trong lối chơi của tuyển Việt Nam như thế nào?

- Tôi cũng đã nhận xét khá nhiều về sự quan trọng của Xuân Son trong đội hình tuyển Việt Nam rồi, bởi anh ấy là nhân tố then chốt để giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành ngôi vương ASEAN Cup 2024.

Ở ASEAN Cup 2026, để ý những trận đấu gần đây thì Xuân Son đá khá nhẹ nhàng và tôi thích phong cách chơi như vậy của anh ấy. Lý do là Xuân Son bây giờ không thể đá hùng hục như trước được nữa sau chấn thương gãy chân vào hai năm trước.

Một pha đột phá của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Ảnh: Thành Đông).

Rất may là tuyển Việt Nam bây giờ có rất nhiều “hỏa lực” trên hàng công, với các chân sút như Đình Bắc, Tài Lộc, Hoàng Hên. Mặc dù các cầu thủ này không phải lúc nào cũng ghi bàn nhưng ít nhất họ cũng gây được sức ép lớn và quần thảo cho hàng thủ của đối thủ mệt, để rồi khi Xuân Son vào sân trong hiệp 2 thì công việc của anh ấy chỉ là tận hưởng bàn thắng mà thôi.

Hai bàn thắng của Xuân Son trong trận bán kết lượt về với Malaysia là minh chứng rõ nét nhất. Trong trường hợp Xuân Son đá chính thì anh cũng cháy hết mình, quần cho đối phương mệt mỏi và tạo cơ hội cho các đồng đội vào sân trong hiệp 2 ghi bàn dễ dàng hơn.

Khác biệt của tuyển Việt Nam lúc này là hàng công dày, nên kể cả đội bạn áp dụng phương án kèm chặt Xuân Son thì vẫn có các cầu thủ khác tạo ra bất ngờ. Cái hay của tuyển Việt Nam là không bắt buộc Xuân Son phải đá suốt 90 phút, mà chỉ dùng anh trong hiệp 1 hoặc hiệp 2 như cách HLV Kim Sang Sik áp dụng ở những trận đấu vừa qua.

Tuyển Việt Nam đã đạt được mục tiêu tiến vào trận chung kết, ông có thể đánh giá về dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trong những trận đấu vừa qua?

- Năm 2024, HLV Kim Sang Sik làm nên lịch sử khi giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup với một cầu thủ nhập tịch “tự nhiên hóa” là Xuân Son. Đội tuyển Việt Nam bây giờ còn chất lượng hơn trước rất nhiều, với những cái tên như Tài Lộc, Hoàng Hên, chưa kể thủ môn Việt kiều đang trấn giữ khung thành là Patrick Lê Giang cũng rất xuất sắc.

Điểm nhấn là hàng công của tuyển Việt Nam lúc này có một độ dày và phong phú về cách chơi, không phụ thuộc vào các tình huống cố định mà rất đa dạng trong các phương án tấn công. Khả năng uy hiếp và tấn công đối phương từ nhiều phía là điều thấy rõ và đây là bước tiến cũng như dấu ấn chiến thuật mà chiến lược gia người Hàn Quốc mang lại ở giải đấu này.

Vậy ông nhận định như thế nào về đối thủ của tuyển Việt Nam là Thái Lan ở hai lượt trận chung kết sắp tới?

- Tôi nghĩ Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên trước mắt tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tốt trên đất Thái Lan ở trận chung kết lượt đi.

Những con số biết nói như đội tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất giải (17 bàn sau 6 trận), để thủng lưới ít nhất (1 bàn), là đội bóng vẫn chưa thua ở trận đấu nào ở giải đấu này cũng như có hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Xuân Son và Đình Bắc cùng có 5 bàn).

Tuyển Việt Nam được nhận định là một tập thể gắn kết, có lối chơi đa dạng và sở hữu một hàng công mạnh với rất nhiều "hỏa lực" (Ảnh: Mạnh Quân).

Nói một cách khách quan thì tuyển Việt Nam vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan bởi Thái Lan được nghỉ nhiều hơn chúng ta một ngày ở trận chung kết lượt đi, họ lại được đá trên sân nhà Rajamangala với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Tôi nghĩ trận đấu này HLV Kim Sang Sik sẽ lựa chọn những cầu thủ phù hợp, với lối chơi phản công nhanh và chuyển đổi trạng thái linh hoạt. Ở trận đấu gặp tuyển Malaysia vừa qua, chúng ta thiên về lối chơi tấn công nhưng khi gặp Thái Lan không thể áp dụng lối chơi này được.

Có thể thấy trận đấu vừa qua HLV Kim Sang Sik đã cất tiền vệ Lê Phạm Thành Long trên băng ghế dự bị và chỉ ra sân 20 phút cuối là chuẩn bị cho điều này. Thành Long là mẫu cầu thủ rất quan trọng để giúp tuyển Việt Nam có kết quả tốt trên đất Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik vừa lập kỷ lục khi trở thành chiến lược gia đầu tiên giúp tuyển Việt Nam có hai kỳ liên tiếp vào chung kết ASEAN Cup, ông nghĩ đâu là yếu tố quan trọng mang đến thành công này cho chiến lược gia người Hàn Quốc?

- Tôi nghĩ HLV Kim Sang Sik là người được hưởng lợi từ chính sách nhập tịch của bóng đá Việt Nam. Thời HLV Park Hang Seo còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, chúng ta sở hữu một thế hệ cầu thủ nội rất tốt nhưng mà thời ấy nếu có thêm những cầu thủ như Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc thì đội tuyển Việt Nam lúc đó còn mạnh nữa.

HLV Kim Sang Sik để lại dấu ấn lớn trong hành trình giúp tuyển Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vào chung kết ASEAN Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Rõ ràng chức vô địch ASEAN Cup 2024 của HLV Kim Sang Sik có dấu ấn rất lớn từ Xuân Son. Và ở giải đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc còn có thêm các cầu thủ nhập tịch chất lượng để làm đa dạng đội hình. Tôi vẫn tin đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vương ở giải đấu này.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!