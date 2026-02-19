Sinner, Alcaraz dễ dàng tiến vào tứ kết Qatar Open 2026

Ở vòng 2 Qatar Open 2026, Alexei Popyrin nhập cuộc vô cùng tự tin và thi đấu ngang ngửa với Jannik Sinner trong những game mở màn. Tuy nhiên ở game 6 set 1, tay vợt người Australia mắc sai lầm, tạo điều kiện để Sinner đoạt break-point quan trọng, trước khi hướng tới chiến thắng 6-3.

Jannik Sinner dễ dàng vượt qua Alexei Popyrin (Ảnh: Getty).

Sang set 2, Popyrin vẫn thi đấu rất ổn định trong các game đầu, thậm chí tưởng chừng kéo set đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, anh lại mắc sai lầm ở game 11 bản lề. Sinner tận dụng cơ hội để bẻ game giao bóng của đối thủ, sau đó thắng luôn game 12 để khép lại set đấu với tỷ số 7-5.

Thắng đối thủ người Australia với tỷ số 6-3, 7-5 sau 85 phút, Jannik Sinner ghi danh vào tứ kết Qatar Open 2026 gặp hạt giống số 6 Jakub Mensik (CH Séc) vào 00h40 ngày 20/2.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Alcaraz áp đảo trước Royer trong set 1. Tay vợt người Tây Ban Nha sớm có break-point ở game 3, Royer không chống đỡ nổi và thua dễ dàng với tỷ số 2-6.

Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng trước Royer (Ảnh: Getty).

Sang set 2, Royer thi đấu quyết tâm hơn và anh giành break ở game 4. Nhưng việc này không hề làm Alcaraz nao núng. Ngôi sao người Tây Ban Nha bẻ game cầm giao bóng của Royer ở game 9 và game 11, qua đó ngược dòng thắng 7-5.

Giành chiến thắng trước Royer, Alcaraz tiến vào tứ kết Qatar Open 2026 gặp hạt giống số 7 Khachanov vào 23h30 hôm nay (19/2). Hai trận tứ kết còn lại cũng sẽ diễn ra vào hôm nay, Stefanos Tsitsipas đối đầu Andrey Rublev (19h00) còn Jiri Lehecka chạm trán Arthur Fils (20h10).