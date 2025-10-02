Madam Pang muốn bóng đá Thái Lan giành trọn 4 HCV bóng đá ở SEA Games 33

"Thi đấu ở đâu cũng được nhưng điều quan trọng là phải giành được chức vô địch. Không chỉ bóng đá nam mà cả bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ, tôi muốn thấy Thái Lan giành trọn vẹn 4 HCV ở môn bóng đá", tờ Matichon của Thái Lan dẫn lời phát biểu của Chủ tịch FAT, Madam Pang về mục tiêu giành 4 tấm HCV ở môn bóng đá tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 này.

Chủ nhà Thái Lan dự kiến đăng cai đại hội thể thao Đông Nam Á ở 3 tỉnh Bangkok, Songkhla và Chiang Mai.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) sau 8 năm gần nhất vẫn chưa giành được chức vô địch SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại cuộc họp của Ủy ban Tuyển chọn Thể thao của Thái Lan hồi tháng 1, các quan chức nước này đặt mục tiêu đoàn thể thao của nước nhà giành 234 HCV, đặc biệt hướng tới "cú ăn 4" HCV ở môn bóng đá gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Mục tiêu này tiếp tục được bà Madam Pang nhắc lại khi đội tuyển Thái Lan chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu tháng 10 này. Phát biểu của Madam Pang được đưa ra trong bối cảnh bóng đá Thái Lan đã không còn thống trị tại đấu trường SEA Games, khi lần gần nhất giành được HCV là tại SEA Games 2017 do Malaysia đăng cai.

Trong khi đó ở vòng loại Asian Cup 2027, "Bầy voi chiến" nằm ở bảng D, gặp đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) tại SVĐ Rajamangala vào ngày 9/10 và sau đó thi đấu trên sân khách của đối thủ vào ngày 14/10.

Hiện tại tuyển Thái Lan mới có 3 điểm sau 2 vòng đấu và cần chiến thắng ở cả hai trận đấu tiếp theo để có cơ hội dự Asian Cup 2027. Bà Madam Pang thừa nhận cả hai trận đấu của đội tuyển Thái Lan với Đài Loan (Trung Quốc) có tính chất rất quan trọng để quyết định việc có cạnh tranh được tấm vé dự giải châu Á hay không.

Đáng chú ý, nói về việc nếu tuyển Thái Lan thất bại trong mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup 2027 có ảnh hưởng đến tương lai của HLV Masatada Ishii hay không, nữ Chủ tịch 59 tuổi chỉ nói đơn giản: "Tất cả những người liên quan cần phải cùng nhau làm việc và chịu trách nhiệm để đạt được mục tiêu".