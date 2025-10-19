Sự cố hy hữu gây ảnh hưởng tới môn bóng đá nam SEA Games 33

Cho tới hôm qua (18/10), ban tổ chức SEA Games 33 thông báo chỉ có 9 đội bóng tham dự môn bóng đá nam, ngoại trừ Timor Leste và Brunei không tham dự. Sau đó, Timor Leste đã nổi giận vì không có tên trong danh sách các đội tham gia bốc thăm.

U22 Timor Leste (áo đỏ) chỉ được bổ sung thi đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 33 vào phút chót vì quên đăng ký (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Do đó, phía Timor Leste đã khiếu nại và yêu cầu ban tổ chức phải chịu trách nhiệm vì sai sót này. Tuy nhiên, nước chủ nhà lại khẳng định rằng họ làm đúng luật.

Cuối cùng, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Timor Leste, ông Lawrence, thừa nhận đã quên đăng ký. Ông lên tiếng xin lỗi và hy vọng ban tổ chức xem xét bổ sung Timor Leste vì cổng đăng ký đã đóng.

Đại tá Ekachaiphak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Liên đoàn SEA Games, không đồng ý cho Timor Leste bổ sung.

Ông cho biết: “Tôi đã giải thích với vị quan chức Timor Leste từ chiều 18/10. Mãi tới 20h, ông Lawrence mới thừa nhận sai sót của mình khi quên đăng ký cho U22 Timor Leste. Ông ấy đã xin lỗi và hỏi tôi có thể mở cổng đăng ký được không. Tôi nhắc lại việc này là không thể vì hệ thống đã đóng”.

Mãi tới sáng nay, Timor Leste mới thuyết phục Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để đội nhà kịp thời góp mặt ngay trước lễ bốc thăm. Vì thế, số đội bóng đã tăng từ 9 đội lên 10 đội.

U22 Việt Nam không chịu ảnh hưởng nhiều từ điều này. Tuy nhiên, có một số xáo trộn khi có một bảng 4 đội xuất hiện. U22 Singapore bị đẩy từ nhóm hạt giống số 3 xuống số 4.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: FA Thailand).

Cuối cùng, bảng đấu 4 đội gồm có Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore. Các đội bóng này gặp bất lợi khi phải thi đấu nhiều hơn các đội ở hai bảng còn lại một trận. Timor Leste nằm ở bảng A với Thái Lan và Campuchia, còn U22 Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia và Lào.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.

Môn bóng đá nam dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.