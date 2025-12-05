Chuyên gia dự đoán về khả năng bùng nổ của Djokovic ở Australian Open 2026

Chia sẻ với báo giới, Rennae Stubbs dự đoán về cuộc đua vô địch ở Australian Open 2026: "Tôi không thể hình dung một ai khác vô địch các giải Grand Slam ngoài Alcaraz và Sinner, trừ khi họ gặp cú sốc hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Nhưng tôi có một dự đoán cho Australian Open và tôi đã nói đi nói lại nhiều lần. Tôi nghĩ Djokovic đang hướng toàn bộ mục tiêu của mình vào giải đấu đó.

Djokovic đánh bại Alcaraz ở cuộc đối đầu gần đây nhất tại Australian Open (Ảnh: Getty).

Tôi không nghĩ anh ấy quan tâm đến ATP Finals, thậm chí anh ấy còn bỏ giải đấu. Tôi tin rằng Djokovic sẽ dành toàn bộ thời gian và năng lượng để cố gắng bùng nổ thêm một lần nữa nhằm giành danh hiệu tại Australia".

"Tôi nghĩ Djokovic là người duy nhất có thể làm đảo lộn kế hoạch của Sinner và Alcaraz. Carlos Alcaraz chưa bao giờ vào tới chung kết ở Australia, năm ngoái Djokovic đã đánh bại cậu ấy sau một trận đấu vượt trội.

Tôi đánh giá Nole sẽ bước vào giải với tâm lý phải giành được vé vào bán kết và nỗ lực thi đấu vượt khả năng hai trận đấu còn lại để hướng đến chức vô địch", Rennae Stubbs nhắc lại chiến thắng của Djokovic trước Alcaraz ở tứ kết Australian Open 2025.

Trong năm 2025, Djokovic đều dừng bước ở bán kết 4 giải Grand Slam. Jannik Sinner lên ngôi ở Austalian Open, Wimbledon còn Jannik Sinner vô địch Roland Garros, US Open.

Cuối cùng, cựu tay vợt nữ người Australia nhận định về cơ hội của Nole khi đối đầu Sinner: "Tôi không nghĩ Djokovic có thể đánh bại một người như Sinner trên mặt sân cứng, bởi cậu ấy giờ đây đã quá mạnh. Nhưng có lẽ Australian Open là sân chơi duy nhất mà Novak còn cơ hội.

Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, nếu các ngôi sao bất ngờ dính chấn thương. Lịch sử các giải Grand Slam từng chứng kiến các nhà vô địch mới, khi các ứng cử viên hàng đầu gặp vấn đề".