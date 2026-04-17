Chứng kiến U17 Việt Nam thắng 10-0, HLV U17 Indonesia nói điều đáng buồn

Ở lượt trận thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á, đội chủ nhà U17 Indonesia đã gây thất vọng khi thất bại với tỷ số 0-1 trước U17 Malaysia. Trận thua này khiến đội bóng xứ vạn đảo bị đẩy xuống thứ 3 với cùng 3 điểm như U17 Malaysia nhưng kém hiệu số đối đầu.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia thừa nhận cơ hội đi tiếp của đội nhà rất nhỏ khi đối đầu với U17 Việt Nam (Ảnh: Bola).

Nếu muốn giành vé đi tiếp, U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên trong trận quyết đấu vào lúc 19h30 ngày 19/4. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến U17 Việt Nam đại thắng 10-0 trước U17 Timor Leste, HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia đã thừa nhận cơ hội đi tiếp của đội nhà rất hẹp.

Vị HLV này chia sẻ: “Cơ hội đi tiếp của chúng tôi rất nhỏ. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto khẳng định ban huấn luyện của U17 Indonesia sẽ tiến hành đánh giá sau thất bại trước U17 Malaysia. “Đây là thời điểm chúng tôi cần đánh giá lại tình hình. Toàn đội cần duy trì sự tập trung trong 90 phút và tránh mắc sai lầm như trước U17 Malaysia. Chúng tôi cần những bài học cho tương lai”, HLV của U17 Indonesia cho biết.

Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò và đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của cổ động viên nhà. Ông Kurniawan Dwi Yulianto nói: “Tôi luôn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ Indonesia. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng vì các cầu thủ chưa đầy 17 tuổi.

Tôi không muốn thất bại này ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của các cầu thủ. Các em vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển khá nhạy cảm”.

U17 Indonesia chịu thất bại trước U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam khẳng định hài lòng khi các học trò thể hiện đúng với kế hoạch mình đề ra trước trận đấu. Ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn cần cải thiện qua từng trận đấu. Tuy nhiên, tôi rất vui khi nhiều tình huống xảy ra trong các buổi tập đã được các học trò thể hiện trong trận đấu”.

Mặc dù thời gian U17 Việt Nam chuẩn bị cho giải U17 Đông Nam Á tương đối ngắn nhưng HLV Roland khẳng định bí quyết thành công của đội bóng nằm ở tính gắn kết và tinh thần đồng đội mà các cầu thủ đã xây dựng từ vòng loại giải U17 châu Á.

“Chúng tôi đã có hiểu biết nhất định về nhau ở vòng loại giải U17 châu Á. Bộ khung đội hình hầu như vẫn giữ nguyên, chỉ có bổ sung một vài cầu thủ mới. Chúng tôi đã tập huấn ở Hà Nội trong 10 ngày để lấy lại phong độ. Vì nhiều cầu thủ đã quen nhau nên họ biết mình cần phải làm gì”, HLV Roland nói.