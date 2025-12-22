FIFA điều tra nhân vật đặc biệt ở vụ làm giả giấy tờ nhập tịch của Malaysia

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận rằng mới đây, FIFA đã liên hệ với Liên đoàn để tiến hành điều tra vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman (người đang bị tạm thời đình chỉ), là nhân vật trung tâm bị điều tra.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman bị FIFA điều tra ở vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ (Ảnh: FAM).

Ông Datuk Yusoff Mahadi chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận được email từ FIFA vài ngày trước, trong đó thông báo rằng họ sẽ điều tra ông Noor Azman. Theo những gì tôi biết, FIFA muốn làm rõ toàn bộ quy trình đã diễn ra. Họ cần biết mức độ liên quan của ông Noor Azman cũng như cách thức các tài liệu được gửi đi, với những chi tiết cụ thể hơn”.

Bên cạnh đó, ông Yusoff cũng cho biết Ủy ban Điều tra độc lập của Malaysia, do cựu Chánh án Tối cao Tun Md Raus Sharif làm Chủ tịch, đã kiến nghị đưa vụ việc của Noor Azman ra Ủy ban kỷ luật của FAM.

“Ủy ban kỷ luật sẽ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, bất kỳ biện pháp xử lý nào đối với ông Noor Azman sẽ do Ban chấp hành (Exco) quyết định”, Yusoff nhấn mạnh.

Trước đó, bóng đá Malaysia đã hứng chịu án phạt nặng do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận giao hữu quốc tế. FIFA đã phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị treo giò 12 tháng.

Bảy cầu thủ nằm trong danh sách vi phạm gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Bóng đá Malaysia đang gặp khủng hoảng (Ảnh: Getty).

Vào tuần trước, FIFA vừa ra án phạt bổ sung khi xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. FIFA sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn để làm rõ trách nhiệm của từng thành viên trong vụ bê bối này.

Hiện FAM đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nhằm yêu cầu hủy bỏ các án phạt nói trên và đang chờ phán quyết cuối cùng. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ đợi quyết định của CAS trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.