Chủ tịch FIFA: “Bóng đá Indonesia tiến bộ nhanh nhất thế giới”

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại ở New York (Mỹ) vào hôm 24/9. Trong đó, người đứng đầu FIFA nhấn mạnh Indonesia là nền bóng đá có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ở Mỹ (Ảnh: CNN Indonesia).

Ông Infantino nhấn mạnh: Bóng đá Indonesia đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Đây là quốc gia có sự phát triển bóng đá lớn nhất trên thế giới trong một khoảng thời gian ngắn,”.

Người đứng đầu FIFA cho biết tổ chức này hài lòng với những thành tựu mà bóng đá Indonesia đạt được và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành. Ông Infantino nói: “Xin cảm ơn người dân, cảm ơn Tổng thống Prabowo, cảm ơn vì những khoản đầu tư và tinh thần mà tất cả người Indonesia đã dành cho bóng đá. Chính vì thế, FIFA sẽ luôn sát cánh, tiếp tục hỗ trợ và đầu tư để cùng trở thành một phần trong hành trình của Indonesia”.

Chủ tịch Infantino cũng khẳng định hợp tác giữa FIFA và Indonesia không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quốc gia mà còn có tầm ảnh hưởng khu vực và toàn cầu. “Chúng tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác tuyệt vời này sẽ tiếp tục phát triển, không chỉ cho Indonesia mà còn cho cả Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Chúng ta cùng chung một mục tiêu, đó là gắn kết thế giới và Indonesia giữ vai trò quan trọng trong sứ mệnh đó”, ông Infantino chia sẻ.

Chủ tịch Infantino khẳng định bóng đá Indonesia tiến bộ nhanh nhất thế giới (Ảnh: AFC).

Trong cuộc gặp, Infantino đặc biệt ấn tượng với sự quan tâm của Tổng thống Prabowo đối với bóng đá. Chủ tịch FIFA nhận xét: “Ông ấy cùng chính phủ Indonesia và tất nhiên là có cả ông Erick Thohir đã làm được những điều tuyệt vời cho bóng đá Indonesia, từ bóng đá nam, nữ, đội tuyển quốc gia cho đến bóng đá trẻ. Quan trọng nhất là tinh thần dành cho môn thể thao này”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch FIFA cũng dành lời khen ngợi cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, người đồng thời là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế.

“Ông Erick không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn của tôi. Ông ấy là một người rất tài năng, có năng lực và chính ông đã góp phần đưa bóng đá Indonesia đến vị thế được thế giới công nhận ngày hôm nay. Tôi rất mong chờ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với bóng đá Indonesia và ông Erick”, Chủ tịch Infantino khẳng định.