Ronaldo ghi bàn thứ 960 trong sự nghiệp, Al Nassr giành chiến thắng

Chuyến làm khách trước đối thủ đang đứng ở nhóm cuối bảng Damac rạng sáng 22/1 là cơ hội không thể tốt hơn để Al Nassr tích lũy điểm số. Như thường lệ, Ronaldo lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn với màn trình diễn đẳng cấp.

Ngay từ phút thứ 5, Al Nassr đã cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng lên tới 63% bằng bàn mở tỷ số của Abdulrahman Ghareeb. Tuy nhiên, để dập tắt hy vọng của đội chủ nhà, Al Nassr vẫn cần đến sự tỏa sáng của người đội trưởng CR7.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 960 kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp (Ảnh: Getty).

Phút 50, từ một tình huống di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị, Ronaldo nhận bóng rồi tung cú dứt điểm nhanh ở góc hẹp. Dù thủ thành Kewin đã chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn nhân đôi cách biệt.

Đây đã là pha lập công thứ 16 của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại Saudi Pro League mùa này, giúp anh vững vàng ở vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, bỏ xa người xếp sau là Ivan Toney 2 bàn.

Bàn thắng vào lưới Damac chính thức đưa tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo lên con số 960. Ở tuổi 39, CR7 vẫn đang lầm lũi tiến về cột mốc 1.000 bàn thắng.

Hiện tại, anh đã nới rộng khoảng cách với đối trọng lớn nhất là Lionel Messi lên thành 64 bàn, trong bối cảnh El Pulga phải đến cuối tháng 2 mới trở lại thi đấu.

Sự bền bỉ của Ronaldo không chỉ nằm ở những con số. Anh là hạt nhân trong mọi đợt tấn công của Al Nassr với hàng loạt tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn đối phương, kỷ lục của Ronaldo có lẽ đã được nâng cao hơn nữa ngay trong hiệp một.

Dù Damac rất nỗ lực và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 68, nhưng bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Al Nassr đã giúp họ bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng này giúp đội bóng của Ronaldo có được 37 điểm sau 16 trận, vươn lên vị trí thứ hai nhờ hơn chỉ số phụ so với Al Ahli và chỉ còn kém đội đầu bảng Al Hilal 4 điểm.