Chân dung nữ golfer người Ấn Độ khiến các ngôi sao Olympic bất ngờ

Dân trí Dù không đoạt được huy chương Olympic, nhưng những ngày diễn ra Thế vận hội là những ngày mà Aditi Ashok (Ấn Độ) khiến làng golf nữ thế giới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Aditi Ashok kết thúc 4 ngày thi đấu ở bảng nữ trong môn golf tại Olympic Tokyo 2020 với tổng điểm -15 gậy, xếp thứ tư chung cuộc, không có huy chương.

Nhưng thực tế là thành tích của cô chỉ nhiều hơn một gậy so với người giành HCB là Mone Inami của Nhật Bản và người giành HCĐ là Lydia Ko của New Zealand (mỗi người có tổng điểm -16 gậy) và nhiều hơn hai gậy so với người giành HCV là Nelly Korda (tổng điểm -17 gậy).

Aditi Ashok đã có những ngày thi đấu rất hay tại Olympic Tokyo 2020.

Ngoài ra, trong lịch sử hơn trăm năm của Olympic, trải qua 4 lần môn golf được đưa vào chương trình thi đấu của Thế vận hội, vào các năm 1900,1904, 2016 và 2020, chưa có VĐV nào của Ấn Độ giành vị trí cao như Aditi Ashok.

Trước khi Olympic Tokyo 2020 diễn ra, Aditi Ashok chỉ xếp thứ 200 thế giới, hoàn toàn vô danh trong hàng ngũ các golfer hàng đầu. Ở kỳ Olympic gần nhất, tại Rio 2016, Aditi Ashok chỉ về thứ 41.

Cô gái người Ấn Độ còn gây bất ngờ cho nhiều người khi sử dụng caddie là mẹ của mình.

Những danh hiệu đáng chú ý nhất của Aditi Ashok là ba lần về nhất ở Ladies European Tour, nhưng đấy vẫn chưa thể xem là các giải đấu lớn của làng golf thế giới.

Cũng khác với hầu hết các golfer tên tuổi khác tham dự Olympic, sử dụng caddie (người mang túi gậy cho VĐV) là những người lành nghề, hòng tranh thủ sự tư vấn từ chính các caddie trong việc lựa chọn gậy, việc điều chỉnh lực đánh tùy vào tình hình thời tiết…, Aditi Ashok sử dụng caddie là chính mẹ của mình.

Trả lời phỏng vấn ngay sau khi kết thúc Olympic Tokyo 2020, Aditi Ashok còn tiết lộ một thông tin bất ngờ hơn nữa, đó là cô không hề có HLV trong suốt… 5 năm qua. Cô gái Ấn Độ tự tập về tự điều chỉnh các động tác kỹ thuật, cũng như tự điều chỉnh tâm lý của mình ở các giải đấu khác nhau.

Aditi Ashok liên tục khiến cho nhiều tên tuổi lớn, trong đó có tân vô địch Olympic Nelly Korda kinh ngạc trong những ngày qua.

Hãng truyền thông nổi tiếng thế giới ESPN tỏ ra tiếc nuối cho Aditi Ashok: "Ashok nằm trong nhóm có huy chương cho đến hố số 17 của ngày thi đấu cuối cùng. Lydia Ko có một birdie ở hố số 17 này, đẩy Aditi Ashok xuống vị trí thứ tư, trước khi cả hai hầu như thi đấu ngang ngửa ở hố số 18 sau đó, và nghĩa là cách biệt giữa hai bên vẫn chỉ là một gậy".

"Mặc dù bỏ lỡ cơ hội giành huy chương, nhưng Aditi Ashok - xếp hạng 200 thế giới, đã có một màn trình diễn ấn tượng. Cô đã giữ vị trí có thể tranh chấp cho đến tận hố cuối cùng" - ESPN viết thêm.

Cũng giống như những Nelly Korda (23 tuổi), Lydia Ko (24), Mone Inami (22), Aditi Ashok mới 23 tuổi và còn khá trẻ, vẫn có khả năng khuynh đảo làng golf thế giới trong ít năm tới, nếu cô giữ được đà thăng tiến như hiện nay.

Thiện Nhân