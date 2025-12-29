CĐV Thái Lan phát sốt vì vẻ đẹp của tuyển thủ nữ Việt Nam

Hậu vệ Trần Thị Duyên của tuyển nữ Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 vừa qua. Thậm chí, vẻ đẹp của Trần Thị Duyên đã “nổi tiếng” vượt qua biên giới Việt Nam.

Trần Thị Duyên xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Trang fanpage bóng đá Thái Lan có tên MrFootballAEC đã đăng tải bức hình Trần Thị Duyên xuất hiện trong lễ trao giải Quả bóng vàng, với nụ cười trong trẻo, gương mặt thanh tú.

Kèm theo đó là dòng chú thích: “Tỏa sáng với vẻ đáng yêu ngoài sân cỏ. Trần Thị Duyên, hậu vệ của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ cuốn hút trong bộ váy dạ hội ở lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam. Cô đã thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện”.

Bài viết đã thu hút được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Ở phía dưới nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ ngưỡng mộ với vẻ đẹp rạng rỡ của Trần Thị Duyên. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý.

“Từ bây giờ, tôi hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam”.

“Vẻ đẹp trong trẻo. Cô gái xinh quá”.

“Đó là cầu thủ đẹp nhất bóng đá nữ Đông Nam Á”.

Trần Thị Duyên trong màu áo tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33 (Ảnh: FBNV).

“Tôi ước có cô bạn gái xinh như thế này”.

“Các cầu thủ nữ không chỉ có vẻ đẹp trên sân. Ở ngoài sân, họ cũng là những bông hoa rực rỡ”.

Trần Thị Duyên sinh năm 2000. Hiện tại, cô đang thuộc biên chế của CLB Phong Phú Hà Nam. Cô từng tham gia nhiều giải đấu quan trọng cùng tuyển nữ Việt Nam như giải bóng đá nữ châu Á, SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á hay Asiad. Cô được biết đến với lối chơi tốc độ, có khả năng hỗ trợ phòng ngự và tấn công tốt.