Bích Thùy: “Cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng với tuyển nữ Việt Nam”

Bích Thùy chia sẻ cảm xúc sau khi giành QBV

Năm nay, Bích Thùy vượt qua hai đồng đội nổi tiếng ở đội tuyển nữ Việt Nam là Hải Yến (Quả bóng bạc) và Thùy Trang (Quả bóng đồng).

Sau khi giành QBV nữ Việt Nam năm 2025, Bích Thùy nói: “Tôi hạnh phúc và tự hào khi được trao giải QBV. Danh hiệu này là một sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi trong năm qua”.

Bích Thùy giành danh hiệu QBV nữ Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Vĩnh Toàn).

“Tôi muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, để tôi được sống với đam mê. Cảm ơn các đồng đội đã cùng tôi tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt trong bóng đá. Tôi muốn cảm ơn CLB bóng đá nữ TPHCM đã đào tạo ra tôi, cảm ơn CLB Thái Nguyên T&T đã giúp tôi trưởng thành hơn.

Ngoài ra, tôi dành lời cảm ơn đến HLV Mai Đức Chung, một người thầy luôn dìu dắt tôi trong tập luyện cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn người hâm mộ đã không quay lưng với cầu thủ nữ”, Bích Thùy nói thêm.

Ngoài ra, cũng trong buổi lễ trao giải QBV năm 2025, Bích Thùy nói lời nói xúc động dành cho người cha đã khuất của mình: “Nếu cha ở trên trời, cha nhìn thấy con ngày hôm nay con đứng tại đây, con mong cha nở nụ cười. Con cảm ơn cha của con”.

Bích Thùy nói lời xúc động về cha mình (Ảnh: Vĩnh Toàn).

Dĩ nhiên, Bích Thùy cũng không thể quên những trận đấu giàu cảm xúc tại SEA Games 33. Ở trận chung kết của kỳ SEA Games vừa kết thúc cách đây ít ngày, Bích Thùy chính là người có pha bay người đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines ở phút 29.

Dù vậy, trợ lý trọng tài Chanthavong Phutasavan (người Lào) mắc sai lầm nghiêm trọng, phất cờ báo việt vị sai, khiến bàn thắng của Bích Thùy không được công nhận.

Bích Thùy chia sẻ: “Ở kỳ SEA Games vừa rồi, chúng tôi không giành được huy chương vàng. Nhưng bù lại, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Những cổ động viên trung thành luôn đứng bên cạnh tôi, ở những thời điểm tôi thất vọng nhất”.

“Danh hiệu QBV tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi tự tin hơn trong tương lai. Tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa, cùng với đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến thành công ở các giải đấu trong tương lai”, Bích Thùy khẳng định.