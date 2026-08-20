CĐV quốc tế phấn khích, hòa chung niềm vui chiến thắng cùng tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối 19/8. Bên ngoài SVĐ Mỹ Đình, hàng nghìn người hâm mộ reo hò ăn mừng, trong đó có không ít cổ động viên người nước ngoài.

Với cú đúp của tiền đạo Xuân Son, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, qua đó thiết lập cuộc đối đầu kinh điển với Thái Lan ở 2 trận đấu cuối cùng.

Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Việt Nam đã tràn ra ngoài sân để ăn mừng chiến thắng của đội nhà tạo nên bầu không khí rực rỡ sắc đỏ.

Điểm thú vị là không ít những cổ động viên quốc tế cũng hòa vào đám đông, ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, biến bầu trời đêm Hà Nội thành một ngày hội bóng đá thực sự.

Hòa chung dòng người ăn mừng chiến thắng, anh Lukas (bên trái), cổ động viên đến từ Đức chia sẻ trong sự phấn khích: "Tôi cùng bạn bè đến Việt Nam du lịch, thật may mắn khi được chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy người hâm mộ nơi đây cởi mở hơn và vui hơn ở Đức. Không khí ở đây thật cuồng nhiệt và chẳng kém gì đất nước của tôi. Mọi thứ vượt ngoài kỳ vọng, mọi người rất cởi mở và đoàn kết. Tôi rất yêu quý con người Việt Nam".

Cùng chung cảm xúc ngỡ ngàng và thăng hoa ấy, anh Arda, một cổ động viên người Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ trước sức hút của bóng đá Việt Nam: "Tôi đã tới Việt Nam nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem một trận bóng tại đây. Không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt có thể sánh ngang với những nước có nền bóng đá phát triển tại châu Âu. Hôm nay các bạn đã có màn trình diễn tuyệt vời, tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 12 (Xuân Son), anh ấy rất khỏe và đã ghi 2 bàn. Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn có thể sang Thổ Nhĩ Kỳ và đầu quân cho những CLB lớn tại đó. Tôi rất thích bầu không khí nơi đây, yêu cách các bạn cổ vũ. Những bài hát của các bạn mang đến sân đấu cũng vô cùng hay và nó khiến tôi nổi da gà".

Chiến thắng trong trận bán kết lượt về trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại của mình dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 24 trận, trong đó có 21 trận thắng, 3 trận hòa, ghi 63 bàn và chỉ để thủng lưới 10 lần.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Sau đó 4 ngày, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.