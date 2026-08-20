Nhìn lại cú đúp bàn thắng và những khoảnh khắc đáng nhớ của Xuân Son

Nguyễn Xuân Son trở thành người hùng của tuyển Việt Nam khi ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại SVĐ Mỹ Đình tối 19/8. Cú đúp của tiền đạo này giúp đội bóng áo đỏ thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, qua đó giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Nguyễn Xuân Son không cần phô diễn quá nhiều kỹ năng hay tạo ra những pha bóng cầu kỳ để trở thành tâm điểm của tuyển Việt Nam. Phút 63, tiền đạo này chờ đúng thời điểm, xuất hiện đúng vị trí bóng bật ra và tung ra cú dứt điểm đủ hiểm hóc để trừng phạt hàng thủ Malaysia, mở tỉ số 1-0 cho Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Tiền đạo này còn sở hữu nền tảng thể lực và sức mạnh đáng nể. Những pha càn lướt, tranh chấp trực diện khiến hậu vệ đối phương gặp nhiều khó khăn khi phải va chạm (Ảnh: Mạnh Quân - Thành Đông).

Xuân Son không ngại dùng sức để chiếm lợi thế, nhưng điểm đáng giá hơn là anh thường biết cách biến lợi thế ấy thành cơ hội dứt điểm (Ảnh: Mạnh Quân).

Xuân Son thực hiện pha bay người, nỗ lực tái hiện tình huống đưa bóng vào lưới Malaysia như ở trận lượt đi. Tuy nhiên, lần này trái bóng đi chưa đủ gần để tiền đạo số 12 có thể chạm đầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 89, Xuân Son dẫn bóng lao xuống ở bên cánh trái xâm nhập vòng cấm địa, anh dứt điểm từ góc hẹp hạ gục thủ thành Malaysia nâng tỷ số lên 2-0.

Tiền đạo này cho thấy bản năng của một chân sút luôn biết cách tìm đến những điểm nóng trong vòng cấm. Anh liên tục di chuyển, chọn vị trí và chờ đợi khoảnh khắc hàng thủ đối phương sơ hở để có những pha dứt điểm thành bàn (Ảnh: Mạnh Quân).

Xuân Son cũng trở thành tâm điểm trong những pha va chạm với cầu thủ Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Thể hình cùng sức mạnh vượt trội khiến tiền đạo số 12 thường xuyên bị các cầu thủ Malaysia đeo bám, áp sát quyết liệt mỗi khi xuất hiện trong vòng cấm. Những pha tranh chấp với cường độ cao cũng khiến Xuân Son luôn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước gần 40.000 khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài trở thành nguồn tiếp sức lớn, tiếp thêm động lực để Xuân Son cùng các đồng đội duy trì sức ép và chiến đấu đến những phút cuối (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai bàn thắng là minh chứng cho khát khao cống hiến của Xuân Son. Anh vươn lên dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, cùng có 5 bàn như Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Mỗi lần lập công, tiền đạo số 12 lại bùng nổ với màn ăn mừng đầy cảm xúc, hòa mình vào tiếng reo hò cuồng nhiệt từ các khán đài và chia sẻ trọn vẹn niềm vui với người hâm mộ (Ảnh: Mạnh Quân - Thành Đông).

Khép lại trận đấu, Xuân Son cùng các đồng đội tiến về từng khán đài, dành những lời cảm ơn và sự tri ân đến người hâm mộ đã không ngừng cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển suốt trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).