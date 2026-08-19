Xuân Son bắt kịp Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Với hai bàn ghi vào lưới Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Xuân Son đã có 5 bàn thắng tại giải năm nay, ngang với thành tích ghi bàn của đồng đội Nguyễn Đình Bắc.

Xuân Son ghi hai bàn vào lưới Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Cả Xuân Son và Đình Bắc đều có ưu thế rất lớn trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Những người ghi được 4 bàn tại giải lần này hiện có Mitchell Baker (Indonesia), Win Naing Tun (Myanmar), Ilhan Fandi (Singapore) và Teerasak Poeiphimai (Thái Lan). Tuy nhiên, chỉ còn Teerasak Poeiphimai còn hiện diện ở trận chung kết, những người còn lại đã bị loại.

Danh sách những người có 3 bàn thắng gồm Paulo Josue (Malaysia), Than Paing (Myanmar) và Kakana Khamyok (Thái Lan). Trong đó, cũng chỉ còn có mỗi mình Kakana Khamyok hiện diện trong trận chung kết. Paulo Josue và Than Paing đã bị loại.

Đình Bắc có 5 bàn cùng với Xuân Son (Ảnh: Thành Đông).

Những thông tin nói trên cho thấy cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 gần như chỉ còn diễn ra giữa hai tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc, cùng hai cầu thủ của Thái Lan là Teerasak Poeiphimai và Kakana Khamyok.

Trận chung kết lượt đi giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22/8, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan). Sau đó, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8, trên sân Mỹ Đình.

Ngoài danh hiệu vô địch toàn giải, danh hiệu Vua phá lưới, các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan còn cạnh tranh với nhau danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải và Thủ môn xuất sắc nhất giải. Đội bóng vô địch nhiều khả năng sẽ giành hết các danh hiệu này.