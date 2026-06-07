Thua nghiệt ngã U19 Indonesia, U19 Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

Trước lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á vào tối 7/6, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng có 6 điểm nhưng đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Điều đó có nghĩa rằng U19 Việt Nam chỉ cần hòa U19 Indonesia là giành vé vào bán kết. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới góp mặt ở vòng tiếp theo.

U19 Việt Nam thất bại trước U19 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

Dù vậy, U19 Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ. Sau 90 phút thi đấu, "Những chiến binh sao vàng" đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước đội chủ nhà. Với kết quả này, U19 Indonesia đã giành vé đi tiếp khi xếp đầu bảng với 9 điểm. U19 Việt Nam phải chờ đợi cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Bước vào trận đấu này, U19 Indonesia tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của U19 Việt Nam. Đội bóng trẻ của Việt Nam chỉ thi đấu tập trung trong 20 phút đầu trận.

Phút 22, U19 Việt Nam đã để thủng lưới từ tình huống chơi thiếu tập trung của hàng thủ. Reno Salampessy băng xuống và dứt điểm tung lưới thủ thành Hoa Xuân Tín.

Trong những phút tiếp theo, U19 Việt Nam chủ động tấn công nhưng không tạo ra nhiều đột biến.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tấn công sắc nét hơn. Duy Khang là cầu thủ chơi tích cực nhất bên phía U19 Việt Nam.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 73, Quốc Khánh đã bật cao đánh đầu tung lưới U19 Indonesia từ tình huống phạt góc.

Sau khi bị gỡ hòa, U19 Indonesia không giữ được bình tĩnh. Họ liên tục nổi nóng với cầu thủ và ban huấn luyện U19 Việt Nam. Những tưởng đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ có tấm vé đi tiếp thì đội bóng lại bất ngờ chịu bàn thua ở phút 90.

Hoàng Nam phạm lỗi với cầu thủ U19 Indonesia trong pha tranh chấp trong vòng cấm. Trọng tài cho chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Evandra Florasta đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Indonesia. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

U19 Việt Nam sẽ hồi hộp chờ đợi kết quả ở các bảng B và C để biết được số phận của mình.

Bảng xếp hạng các bảng đấu ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: FS).

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U19 Việt Nam gặp U19 Indonesia

Tối nay (7/6), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với U19 Indonesia ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp ở bảng A.

Trước trận đấu này, siêu máy tính Be Soccer đánh giá U19 Indonesia cao hơn một chút so với U19 Việt Nam. Tỷ lệ thắng của U19 Indonesia là 44,9%. Hệ số bàn thắng kỳ vọng của đội bóng này là 2.09. Cơ hội thắng của U19 Việt Nam là 34,3%, với hệ số bàn thắng kỳ vọng là 1.82. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 20,8%.

U19 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: AFF).

Ở khả năng U19 Việt Nam giành chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 6,9%. Tiếp theo là các tỷ số 3-2 (4,4%), 1-0 (3,6%) và 2-0 (3,3%).

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U19 Indonesia chiến thắng là 2-1 với 8%. Các tỷ số 3-1 (5,6%), 3-2 (5,1%) và 2-0 (4,4) cũng có khả năng xảy ra. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 7,6%.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng U19 Indonesia lại chịu áp lực không nhỏ. Họ đối diện với sức ép buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U19 Việt Nam lại khá nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Nhận xét về U19 Việt Nam, HLV trưởng của U19 Indonesia cho biết: “U19 Việt Nam có tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Tôi yêu cầu các học trò không được sợ hãi khi đối đầu với đối thủ này.

Chất lượng đội hình của U19 Việt Nam vượt trội so với U19 Timor Leste và U19 Myanmar. Tôi đòi hỏi sự tập trung và tính kỷ luật tối đa từ các học trò. Chúng tôi quyết tâm cao độ giành chiến thắng trước U19 Việt Nam”.

HLV Nova Arianto nhấn mạnh về mục tiêu đi tiếp của U19 Indonesia: “Tôi cho rằng bảng A rất cạnh tranh. U19 Việt Nam là đội bóng mạnh cả về chất lượng cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi sẽ đi tiếp bằng thực lực của mình, chứ không chờ kết quả bảng đấu khác.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể trước trận đấu với U19 Việt Nam. Đây là trận đấu có tính chất sống còn. Chúng tôi phải tự định đoạt con đường của mình”.

Dự đoán tỷ số: U19 Việt Nam 1-1 U19 Indonesia.